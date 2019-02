Delmenhorst. Er erklomm die Karriereleiter bis an die Spitze des Bauamts: Ernst Oetting hat ab 1958, zuletzt als Stadtbaurat, das Gesicht Delmenhorsts maßgeblich mitgeprägt.

Kerschensteiner Berufsschule, Realschule an der Königsberger Straße, Aula des Max-Planck-Gymnasiums, Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes, Sporthallen am Stadion, Stadtbad oder am Wehrhahn: All dies sind Bauten, die unter der Regie von Stadtbaurat Ernst Oetting entstanden sind. Die wenigsten dürften jedoch mit dem Lebenslauf ihres Initiators vertraut sein.

Den Kriegswirren entgangen

Geboren wurde Ernst Oetting am 31. Januar 1924 als Kind des Ehepaares Heinrich und Frieda Oetting in Bremen-Walle. Nach bestandener Reifeprüfung an der Bremer Oberschule im April 1942 leistete er zunächst seinen Arbeitsdienst ab, bevor er im Oktober 1942 zur Kriegsmarine eingezogen wurde. Glücklich den Wirren des Krieges entgangen, trat Oetting nach seiner Entlassung aus der russischen Kriegsgefangenschaft am 31. Mai 1946 im „Hotel Bremen“ eine Stelle als Dolmetscher für die amerikanischen Besatzungsbehörden an.

Architekt als Wunschberuf

Doch galt diese Arbeit eigentlich nur dem Broterwerb, denn insgeheim wollte er Architektur studieren. Zur Vorbereitung hierauf begann er am 2. Mai 1947 eine Ausbildung als Maurer-Umschüler bei der „Nordwestdeutschen Betonbau“ in Bremen, der sich nur ein Jahr später ein Architekturstudium an der Technischen Universität in Karlsruhe anschloss. Zu seinen Lehrmeistern zählte dort Egon Eiermann, einer der wichtigsten Nachkriegsarchitekten, mit dessen Name der Wiederaufbau der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin verbunden ist. Im Mai 1953 schloss er seine Diplomhauptprüfung mit „sehr gut“ ab.

Nach drei Jahren zurück in den Norden

Seine erste feste Anstellung fand Oetting in Remscheid und Bochum als Büroleiter in einem Architekturbüro. Es waren eher kleinere Arbeiten, die er hier auszuführen hatte: der Entwurf für eine Bergarbeitersiedlung in Bochum-Gerthe oder ein Sportheim des Westfälischen Sportverbandes. Arbeiten, die ihn ganz offensichtlich auf Dauer nicht zufriedenstellten. Denn bereits nach drei Jahren kehrte er zurück in den Norden. Eine Anstellung an der Bremer Oberpostdirektion als Entwurfsarchitekt 1956 war letztlich auch nur eine Durchgangsstation. Bereits nach zwei Jahren beendete er sein Arbeitsverhältnis und gelangte in die Stadt, in der er für den Rest seines Erwerbslebens bleiben sollte.

Sprosse um Sprosse aufgestiegen

Am 1. September 1958 begann Ernst Oetting, beim städtischen Bauamt in Delmenhorst zu arbeiten. Kontinuierlich sollte er in den folgenden Jahren die berufliche Karriereleiter Sprosse um Sprosse hinaufsteigen. Als das Bauamt 1960 in die beiden Bereiche Hoch- und Tiefbau aufgegliedert wurde, übertrug man ihm die Leitung des Hochbauamtes. Im April 1967 ernannte ihn die Stadt Delmenhorst zum Städtischen Baurat, drei Jahre später, am 1. Juli 1970, zum Oberbaurat und am 27. März 1975 erfolgte die Ernennung zum Stadtbaurat. Dieses Amt sollte er bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand am 20. März 1989 innehaben.

Harmonie des Gesamtbildes im Blick

Wollte man die Philosophie seiner Arbeit zusammenfassen, so könnte man es vielleicht mit Rückgriff auf seine Worte wie folgt: „Vom Gegebenen ausgehen, hierbei auf das Besondere achten und dieses hervorheben, ohne jedoch die Harmonie des Gesamtbildes zu beeinträchtigen“. Auf Delmenhorst bezogen bedeutete dies für ihn: „Ein wesentlicher Aspekt ist die Verdichtung in den Bereichen, die noch zentrumsnah locker gebaut sind, um zu verhindern, dass die Stadt untergeordnet in die Landschaft hineinwächst“, so Oetting anlässlich seiner Wahl zum Stadtbaurat. Entsprechend bemühte er sich, die Stadt in Einzelbereiche aufzugliedern, um diese dann mit eigenen Schwerpunkten zu versehen.

„Architektur soll sich der Stadt anpassen“

Nach einer Zeit hektischer Bautätigkeit – „Delmenhorst soll moderne Großstadt werden“, lautete ein Ausspruch der 60er Jahre – nahm Oetting das Tempo heraus. „Die Architektur soll sich der Stadt wieder anpassen, soll die hergebrachte Nachbarschaft akzeptieren“, umschrieb der Architekturhistoriker Nils Aschenbeck, einmal diese Phase.

Großer Abschied im Rathaus

Von unschätzbarer Hilfe für die Arbeit des Stadtbaurats war sicherlich sein eher ruhiger, in der filigranen Kunst der Vermittlung geschulter Charakter. Denn wie in so vielen anderen Bereichen auch, hatten neue Vorgaben im Bau- und Planungsrecht im Laufe der Zeit immer höhere Hürden entstehen lassen. „Es gab früher Toleranzgrenzen, doch wo gibt es die heute noch?“, fragte Oetting dann auch am Tage seiner Verabschiedung im Januar 1989 an die Adresse seiner Gratulanten gerichtet. Diese hatten sich zahlreich im großen Sitzungssaal des Rathauses versammelt, um sich von jenem Mann zu verabschieden, der über 30 Jahre das Werden der Stadt Delmenhorst begleitet und geprägt hat. „Ihre Zusammenarbeit mit dem Rat war stets korrekt und durch besondere Geduld und Liebenswürdigkeit geprägt“, brachte Oberbürgermeister Thölke die Gefühle der Anwesenden zum Ausdruck.

Endlich Zeit für Frau und Hobbys

In den folgenden Jahren seines Ruhestandes sollte der Pensionär endlich jenen Raum finden, der ihm zuvor immer gefehlt hatte, um ausgiebig Zeit mit seiner Frau Marie-Louise zu verbringen oder sich seinen verschiedenen Hobbys zu widmen. Am 3. Juli 2012 verstarb Ernst Oetting im Alter von 88 Jahren. Seine letzte Ruhe fand er auf dem Friedhof an der Wildeshauser Straße.