Delmenhorst. Auf rund 4500 Quadratmetern soll an der Annenheider Allee in Delmenhorst künftig geschwitzt werden. Der Bau eines Fitness Parks mit Saunen und Boulderanlage wurde nach langer Wartezeit jetzt genehmigt.

Frühestens in einem Jahr soll der seit langem geplante Fitness Park an der Annenheider Allee stehen. "Die Planungen sind genehmigt, wir sitzen jetzt an den Ausschreibungen", teilt Karim Sandtmann mit, der das Geschäft zusammen mit Manfred Mauer führt. Die Anlage in Delmenhorst wird das fünfte Studio des Unternehmens sein.

Bouldern erweitert Angebot in Delmenhorst

"Es wird ähnlich wie unser Studio in Stuhr, aber größer. Die Boulderhalle ist für uns Neuland", betont Sandtmann, der hofft, mit der Halle für das Klettern ohne Seil ein Einzugsgebiet bis Oldenburg zu erreichen. "Die Community pendelt", hat er herausgefunden. Bis zu 4,50 Meter hoch kann geklettert werden. Gleichzeitig wird mit einem Kinder-Kletterbereich ein weiteres Angebot in der Stadt für Kindergeburtstage geschaffen. Bis zu sieben Meter hoch könnten die Kinder gesichert unter Anleitung klettern und anschließend einen Partyraum nutzen. "Das ist eine wirklich schöne Sache", findet der Geschäftsführer.

4000 Mitglieder anvisiert

Über 4500 Quadratmeter groß soll die Anlage werden. Was Fitness angeht, wird die Gruppe nach eigenen Angaben der größte Anbieter in Delmenhorst. Am Anfang will die Fitness-Kette 40 bis 50 Arbeitsplätze schaffen und mit steigenden Mitgliederzahlen weitere bieten. "Wir rechnen hier mit 4000 Mitgliedern." Etwa 180 Parkplätze sind auf dem Grundstück geplant. Wie in Stuhr sollen zahlreiche Kurse angeboten werden. Rund 50 Euro im Monat soll eine Mitgliedschaft kosten, für das Bouldern soll es auch Tageskarten geben.

Drei Saunen und Ninja-Warrior-Parcours

In der Freizeitanlage werden unter anderem Gerätetraining, einen Ausdauerbereich, Cardiotraining, Rehasport und Saunen geboten. Alleine 750 Quadratmeter groß soll die Trainingshalle werden. "Wir tun alles dafür, dass unsere Kunden erfolgreich sind und das auch messbar ist", betont Sandtmann. Dazu könnten Kunden zwischen den verschiedensten Geräten pendeln, neu in die Planung aufgenommen wird nun Training im Parcours, "wie bei Ninja-Warrior", erklärt der Geschäftsführer. Die Saunalandschaft wird aus einer Biosauna, einer Finnensauna im Außenbereich und einer im Damenbereich bestehen. Die Gruppe will aber keine Konkurrenz zur Grafttherme sein. "Wir vermarkten die Saunen nicht extra. Das Angebot ist wichtig für unsere Mitglieder zur Muskelentspannung."

Langer Weg bis zur Genehmigung

Der Genehmigung ist ein schon seit langem andauernder Streit vorangegangen. "Wir haben jetzt drei Jahre gewartet", ärgert sich Karim Sandtmann. Vor allem die Anforderungen der Stadt an den Brandschutz haben ihm zufolge für Ärger gesorgt. "Deshalb haben schon viele hier nicht gebaut", glaubt er. Als „kleinlich hoch zehn“ hatte er die Stadt vor über einem Jahr wegen des Brandschutzgutachtens bezeichnet. Damals hatte er den Eindruck, dass man in der Stadt nicht erwünscht sei. „Entweder man ist hier immer so kleinlich oder man will das Vorhaben verhindern.“







Gegenwind war außerdem von künftigen Mitbewerbern gekommen. Verschiedene örtliche Studiobetreiber hatten im August 2016 in einem Schreiben an die Stadt gefordert, die Ansiedlung zum Schutz ihrer bestehenden Einrichtungen zu verhindern. Vor dem Erwerb des Grundstücks in Delmenhorst hatte die Firmengruppe bereits erfolglos versucht, in Ganderkesee eine Filiale zu eröffnen. Die dortige Politik lehnte das Vorhaben ab. "Nun haben wir uns hier durchgesetzt. Das ist ein Highlight. Viele Gemeinden wären froh, sowas zu haben, denn das ist ein Standortvorteil", betont Sandtmann.