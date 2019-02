Oldenburg. Hat ein Arzt per Schnelltest während einer Raucherpause im Oldenburger Klinikum eine Flüssigkeit in Niels Högels Spritze nach Kalium untersucht? Viele wissen davon – der Arzt selber will sich nicht erinnern.

Es ist voll auf den Besucherplätzen im großen Festsaal der Oldenburger Weser-Ems-Hallen. 160 kamen Donnerstag, 130 am Freitag, dem 13. Verhandlungstag im Prozess gegen den wegen 100-fachen Patientenmordes angeklagten ehemaligen Krankenpfleger. Ein Mann am Eingang sagte: „Mal sehen, wie die Zeugen heute lügen.“



Zweifel auf allen Seiten

Wer von den ehemaligen Kollegen Högels in den Kliniken Oldenburg und Delmenhorst Erinnerungen über die unzähligen Reanimationen und 100 angeklagten Toten Erinnerungen für sich behielt, ist gerichtlich nicht erwiesen. Doch die bohrenden Fragen des Gerichts und der Anwälte zeigen: Den Eindruck des Publikums hinten teilen auch die Prozessbeteiligten im vorderen Teil des Saales.

Zwölf Reanimationen an einem Wochenende

Auf dem Zeugenstuhl am Freitag konnte sich wieder mal ein ehemaliger Arzt der Intensivstation kaum erinnern. Nicht an eine Konferenz mit wohl über 20 Teilnehmern über erhöhte, todbringende Kaliumwerte bei Patienten, nicht an die Liste eines Stationsleiters über die Beteiligung von Pflegern an Reanimationen. Auch nicht an eine Anweisung des Chefarztes, mal ein Auge auf Högel zu haben. Obwohl der, wie der Arzt doch sagte, seit einem inzwischen berühmten Wochenende mit vermutlich zwölf Reanimationen und insgesamt fünf Toten durchaus im Fokus gestanden hatte.

Arzt korrigiert Aussage noch einmal

Die Staatsanwaltschaft hat bereits vier Ermittlungsverfahren wegen Meineids eingeleitet, möglich, dass es auch den Freitag aussagenden Arzt trifft – auch er wurde vereidigt. Vor dem Schwur, nach einer knappen Viertelstunde Beratung mit seinem Anwalt, hatte er dann doch noch was hinzuzufügen: Ja, sein Chefarzt, der wegen eines laufenden Ermittlungsverfahrens gegen ihn die Aussage verweigert, habe doch seine Ärzte angewiesen, „ein Auge auf Högel zu haben“.

Treppenvorfall ist wieder Thema

Der Arzt, ein zurzeit in den Niederlanden tätiger 53-Jähriger, war schon oft Thema im Prozess. Högel selbst hatte eine Begebenheit auf der Rauchertreppe im Krankenhaus berichtet, verschiedene Zeugen hatten auch davon gehört: Demnach war es so, dass der Arzt plötzlich eine aufgezogene Spritze aus der Kittelschürze Högels zog und etwas Flüssigkeit daraus auf seinen Brillengläsern verrieb. War das ein Test, um zu überprüfen, ob sich Kalium darin befand. Högel empfand es so, sagte er. Der Arzt selber wollte sich nicht erinnern. Weil er im anderen Fall zugeben würde, etwas von den Mordanschlägen gewusst zu haben? In seiner Richtigstellung vor dem Eid auch dazu ein Zusatz: Er könne nicht ausschließen, dass es doch die Begebenheit auf der Treppe gab.

Högel war bei vielen beliebt

Nicht vereidigt wurden Freitag zwei Kollegen Högels, mit denen er auch noch gut befreundet war. Sie schilderten den Angeklagten einmal mehr als gesellig, geschätzt, wortgewandt, unkompliziert, dynamisch. „Ein Späßchen links und rechts – das ist im Alltag gerne gesehen“, sagte einer. Högel war bei vielen beliebt. Und als die Zweifel kamen – erst spaßige, dann ernsthafte –, habe man die nicht zulassen wollen. Zusammenarbeiten, so der Zeuge, könne man in diesem Bereich nur, wenn man sich vertraue.

Anzeige Anzeige

Ganzer Berufsstand habe gelitten

Das Vertrauen ist längst zerstört. Der ganze Berufsstand habe gelitten, sagte der ehemalige Kumpel. Diese Berufsgruppe müsse mehr reden und mehr arbeiten, um Patienten zu vermitteln, „wir sind auf der richtigen Seite“. Er selber sei nicht mehr in der Lage dazu, psychisch und auch körperlich habe er gelitten. „Die Vertrauensbasis von früher erlange ich nicht mehr.“ Die Mordserie damals nicht erkannt zu haben, sei nicht begreifbar. Der Mann sagte jetzt bereits das fünfte Mal allein vor Gericht aus. Nach dem ersten Prozess gegen Högel 2006 ermittelte die Staatsanwaltschaft gegen ihn drei Jahre bis zur Einstellung wegen Falschaussage.