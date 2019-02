Delmenhorst. Lange stand das Haus der ehemaligen Buchhandlung Ruppert leer. Jetzt soll dort ein Brautmoden-Geschäft entstehen.

Seit 2012 stand das Haus an der Langen Straße 43 leer. Damals schloss die Buchhandlung Ruppert. Nun soll in dem Haus wieder Leben einkehren. Ab dem Sommer soll dort Brautmode verkauft werden.

Passendes Arrangement

Die Tinte kam am Freitag, 22. Februar, unter den Mietvertrag. Investor Andreas Vogler von der Firma Kristensen Invest hat ihn mit einer jungen Delmenhorsterin vereinbart, die laut Vogler damit ihr Debüt als Unternehmerin am Delmenhorster Markt gibt. Er freut sich für das Arrangement: "Ich finde, Brautmode passt wunderbar in das Haus", sagt er. Das Haus sehe edel aus, nachdem seine Firma die Fassade erneuert hatte, was gut zu Brautmode passt. Zudem gebe es einen Außenbereich, auf dem Fotos im Brautkleid gemacht werden können.

Brandschutz muss erneuert werden

Noch stehen aber letzte Arbeiten an dem Haus an – und davor die Baugenehmigung durch die Stadt. Speziell der Brandschutz müsse erneuert werden. Zudem werde es noch Veränderungen in der Optik des Innenbereichs geben. Laut Vogler könnte das Geschäft spätestens zum August den Betrieb aufnehmen.





Delmenhorsterin über Fehlschläge: "Verkaufe Brautkleid, ungetragen"