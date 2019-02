Delmenhorst. Der umstrittene Stauraumkanal wird gebaut. Der Generalentwässerungsplan kommt nach Ratsvotum nicht auf den Prüfstand.

Ein umstrittener Stauraumkanal unter der Friedensstraße Delmenhorst wird gebaut. Ein Antrag von Ratsfrau Eva Sassen, vor dem Bau des Kanals zunächst die generelle Funktion des Generalentwässerungsplanes zu prüfen, wurde abgelehnt. Der Stadtrat gab dem Begehren mit überwältigender Mehrheit eine Abfuhr. Derweil sorgt sich der Wortführer gegen den Bau des Stauraumkanals, der Anwohner Tim Schmidt, um die Gesundheit einer nahe des geplanten Kanals liegende alte Eiche.

Sassen hatte die Generelle Funktion speziell von Stauraumkanälen – das sukzessive Abfließenlassen von großen Mengen Oberflächenwasser – infrage gestellt. Ihr Ansatz: Oberflächenwasser dem Grundwasser zuführen oder beispielsweise Vorgaben zur Dachbegrünung. Bevor Stauraumkanäle gebaut werden würden, sollte zunächst anhand hydrologischer Karten geprüft werden, ob es ökologisch sinnvollere Varianten gebe. Anstoß dazu war der verbissene Widerstand vieler Anwohner an der Friedensstraße um Tim Schmidt gegen den Bau des 84 Meter langen Stauraumkanals unter der Straße.

Während Sassens Antrag scheiterte, macht Tim Schmidt nun darauf aufmerksam, dass in der Nähe des Baubereiches eine alte Eiche steht, die womöglich 200 Jahre alt sein könnte, bei einem Stammumfang von 2,5 Metern. Durch den Bau des Stauraumkanals in diesem Bereich drohe sie womöglich abzusterben. Dazu erklärt Stadtsprecher Timo Frers nach Rückfrage in den Fachämtern: "Der geplante Stauraumkanal liegt außerhalb des Wurzel- und Kronenbereichs der betreffenden Eiche."