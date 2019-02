Delmenhorst. Alles dreht sich um die ganz große Kohle, wenn das Niederdeutsche Theater Delmenhorst im März und April die Komödie „Geld verdarvt den Charakter“ auf die Bühne des Kleinen Hauses bringt. Der Kartenvorverkauf ist bereits gestartet.

Plötzlich Millionär – Wer träumt nicht davon einen Koffer voller Geldscheine zu finden? Dass aus so einem vermeintlichen Glücksfall aber auch allerlei Probleme erwachsen können, zeigt das Niederdeutsche Theater Delmenhorst (NTD) im kommenden März und April. Dann steht das Ensemble mit dem Lustspiel „Geld verdarvt den Charakter“ an insgesamt elf Terminen auf der Bühne des Kleinen Hauses. „Das Publikum wird sich von der ersten bis zur letzten Minute köstlich amüsieren“, kündigt Dirk Wieting, der Vorsitzende des NTD, vorab an.



Blitzartig Millionär

Nach „Tiet to leven“ und „Twee unschüllige Engels“ präsentiert das NTD zum Abschluss der Spielzeit 2018/2019 eine rasante Komödie des englischen Erfolgsautors Ray Cooney, die von Manfred Hinrichs „ungemein wortwitzig ins Plattdeutsche übertragen wurde“. Das Stück, das seit der plattdeutschen Uraufführung am Ohnsorg Theater auf vielen Bühnen in Norddeutschland gespielt wurde, verspricht schon einmal einen amüsanten Theaterbesuch: Der Durchschnittsbürger Henry Pehmöller (Heiko Petershagen) verwechselt ausgerechnet an seinem Geburtstag in der S-Bahn die Aktentasche mit der eines Fremden. Allerdings entpuppt sich der Irrtum schnell als Glücksgriff. Denn in der Tasche befinden sich unzählige Geldscheine, Pehmöller ist also blitzartig Millionär. Und weil er das auch bleiben will, entwickelt der eigentlich brave Buchhalter kriminelle Energien. Zusammen mit seiner Ehefrau Anne (Doris Ostermann) beschließt er nach Barcelona zu flüchten.

So einfach wird es den Neureichen aber natürlich nicht gemacht. Erst kommen Freunde des Ehepaares zu Besuch und als dann sogar Polizisten auftauchen, fällt der Plan vom Lebensabend im warmen Süden endgültig ins Wasser. Spätestens wenn der eigentliche Besitzer des Geldes tot aus der Weser gefischt wird, ist die Verwechslungskomödie perfekt.

Ensemble probt fleißig

„Das Stück strotzt vor Turbulenzen und Überraschungen“, berichtet Wieting, der auch die Regie übernommen hat. Momentan probt das NTD-Ensemble noch fleißig, damit zur Premiere am Samstag, 9. März, der Text auch richtig sitzt und zahlreichen die Pointen zünden. „Ich bin überzeugt, dass das Stück wieder gut ankommen wird“, erklärt der Regisseur, „es darf auf jeden Fall gelacht werden!“ Schließlich habe das NTD mit den absurden Komödien von Cooney schon öfter Erfolge gefeiert. Und auch die Nachfrage des Publikums spricht eine deutliche Sprache. „Der Kartenvorverkauf für die Erstaufführung läuft bisher sehr gut“, freut sich auch NTD-Pressesprecher Niklas Müller.

Wer die Premiere von „Geld verdarvt den Charakter“ am Samstag, 9. März, um 20 Uhr miterleben möchte, kann die Tickets direkt im Kleinen Haus kaufen oder unter der Telefonnummer 04221 16565 vorbestellen sowie auf der Homepage des NTD unter www.ntd-del.de erwerben. Dort können dann auch Karten für die weiteren acht Abendvorstellungen am 14., 15., 16. und 23. März sowie am 5., 6., 26. und 27. April jeweils um 20 Uhr und die zwei Nachmittagsvorstellungen am Sonntag, 24. März und 28. April, um jeweils 15.30 Uhr gekauft werden.