Delmenhorst. Mit Nicole Belstler-Boettcher in einer Hauptrolle wartet die Komödie „Eine ganz heiße Hummer“ in Delmenhorst auf. Noch gibt es Karten.

Aus dem Leben gegriffen: Die Komödie „Eine ganz heiße Nummer“ von Andrea Sixt ist am Sonntag, 3. März, um 20 Uhr im Kleinen Haus zu sehen. Auf der Bühne stehen Hannah Baus, Nicole Belstler-Boettcher, Franziska Traub, Gregor Eckert, Marcus M. Mies und Armin Sengenberger.

Bangen um die Existenz

Zur Geschichte: Als der einzige Lebensmittelladen eines kleinen Dörfchens mitten in der Provinz dicht macht, weil die Bewohner lieber beim Discounter im Nachbarort einkaufen gehen, stehen die drei Angestellten Maria, Waltraud und Lena ohne Einkommen da. Als sie dann auch noch die Kündigung des zukunftssichernden Geschäftskredits mit einer Frist von vier Wochen bekommen, bangen die drei Frauen endgültig um ihre Existenz. Doch so unterschiedlich die drei Frauen charakterlich und äußerlich sind, eines haben sie gemeinsam: Aufgeben ist definitiv nicht ihre Sache. Stattdessen fassen sie sich ein Herz und schmieden einen Plan, der sie aus ihrer Misere herausführen soll.

Sex sells

Rettung verspricht in dieser ausweglos scheinenden Situation die – durch einen obszönen Anruf geborene - Schnapsidee, eine Telefonsex-Hotline zu gründen. Diese „unmoralische“ Geschäftsidee folgt einer alt bewährten Devise: Sex sells – immer und überall, auch in der entlegensten Provinz! Und so greifen die drei Mädels beherzt zum Hörer – der Prüderie ihrer konservativen Gemeinde zum Trotz. Die Geschichte nimmt ihren Lauf.