Wohl Dünger hatte am Montag für ordentlichen Gestank gesorgt. Über die Kommunikation darüber gibt es nun unterschiedliche Auffassungen. Symbolfoto: Patrick Pleul/dpa

Delmenhorst. In der Diskussion um die Ursache des üblen Geruchs am vergangenen Montag in Delmenhorst weisen die Stadtwerke die Äußerung der Polizei zurück, der Versorger hätte einen Kommunikationsfehler begangen. Die Polizei wiederum habe voreilig gehandelt.