Delmenhorst. Um bei der Beratung von Schülern und Eltern aber auch bei der Bewältigung von Konflikten besser arbeiten zu können, sollen zwei Delmenhorster Schulen zwei neue Sozialarbeiterstellen erhalten. Das hat das Land mitgeteilt.

Delmenhorst soll zwei neue Schulsozialarbeiter bekommen. Das hat das niedersächsische Kultusministerium mitgeteilt. Konkret sollen die Berufsbildenden Schulen an der Richtstraße und am Wiekhorner Heuweg, also die BBS I und BBS II, von dem Stellenzuwachs profitieren. Die Stellen werden jetzt ausgeschrieben.

100 neue Stellen landesweit

Landesweit hat das Ministerium veranlasst, 100 Stellen in der Schulsozialarbeit für sozialpädagogische Fachkräfte auszuschreiben. Die meisten werden landesweit an Grundschulen und an Gymnasien geschaffen. Entscheidungskriterien waren Schulform, Ganztagsangebot und Zahl der Schüler. Die Sozialpädagogen sollen vor allem bei den Tätigkeiten außerhalb des Unterrichts unterstützen, teilte Kultusminister Gant Hendrik Tonne (SPD) mit. So sollen sie in der Berufs-, aber auch in der Konfliktberatung für Schüler und Eltern zum Einsatz kommen.

Wichtige Aufgabe

Wie wichtig in Delmenhorst diese Arbeit ist, hatte erst im vergangenen November ein Appell von BBS I und der Förderschule an der Karlstraße im Jugendhilfeausschuss deutlich gemacht: Um Probleme mit Drogen, Mobbing oder Schuleschwänzen besser zu bewältigen zu können, hatten beide Schulen neue Teilzeitstellen beantragt. BBS-I-Schulleiterin Katja Mönnig hatte die Tätigkeit der Schulsozialarbeiter als „unverzichtbar“ bezeichnet. Laut Rudolf Mattern, Fachbereichsleiter Soziales bei der Stadt, sind als Folge des Antrags 70.000 Euro für die Schulsozialarbeit an der Förderschule im Haushalt 2019 eingeplant, die mit der Genehmigung freigegeben werden. Jährlich stecke die Stadt rund eine Million Euro über die Jugendhilfestiftung an Eigenmitteln in die Schulsozialarbeit. Die BBS I wird nun ferner vom Land begünstigt.

Weiterer Zuwachs könnte möglich sein

Nicht ausgeschlossen ist, dass Delmenhorst von weiteren Stellenzuwächsen profitieren könnte: Nach einer Vereinbarung mit den kommunalen Spitzenverbänden 2016 hat das Land beschlossen, von 2019 bis 2021 insgesamt 200 zusätzliche Vollzeitstellen in der Schulsozialarbeit im Land zu schaffen, teilt das Kultusministerium mit. Bis Ende der Stellenbesetzung bis 2021 sollen insgesamt etwa 1200 sozialpädagogische Fachkräfte an 1100 Schulen beschäftigt sein.