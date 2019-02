Oldenburg. Was ist zwischen Januar und September 2002 in der Anästhesie in Oldenburg passiert? Ein Appell an den wegen 100-fachen Mordes angeklagten Ex-Krankenpfleger Niels Högel sorgte am Donnerstag für Aufsehen in der Verhandlung.

Zwischen seiner Tätigkeit auf der herzchirurgischen Station am Klinikum Oldenburg und seinem Wechsel an das Klinikum Delmenhorst war Niels Högel von Januar bis September 2002 in der Anästhesie in Oldenburg tätig. Dieser Zeitraum birgt eine Besonderheit, die schon häufiger in dem seit Oktober laufenden Prozess gegen Högel erwähnt wurde: Für dieses halbe Jahr sind keine Morde angeklagt.





"Suchtartige Züge" beim Morden

Dass Högel in dieser Zeit nicht gemordet hat, ist für den Vorsitzenden Richter Sebastian Bührmann allerdings nicht zu glauben. In der Verhandlung am Donnerstag appellierte Bührmann an Högel, sich zu öffnen und die Wahrheit zu sagen.

Es ist auch jetzt für die Wahrheit nicht zu spät. Richter Sebastian Bührmann

Die Zahl der Reanimationen und der Todesfälle bei seiner vorherigen Tätigkeit in Oldenburg und später in Delmenhorst tragen laut Bührmann "suchtartige Züge". Deshalb richtete sich Bührmann an Högel: "Ist es dann plausibel, dass Sie von Januar bis September nichts getan haben?"

Er bot Högel an, mit einem Sachverständigen zu sprechen, mit der Polizei oder aber auch direkt im Gerichtssaal. "Es ist besser, Sie sagen es uns hier in dieser Verhandlung, als dass wir es später noch einmal erfahren", so Bührmann.



Schon mehrfach beim Lügen erwischt

Die Glaubwürdigkeit Högels ist seit Beginn eine zentrale Frage des Prozesses. Er hat nachweislich schon mehrfach gelogen. Der ehemalige Leiter der Soko Kardio meinte, darin ein ausgeklügeltes System ausgemacht zu haben.

Die Verhandlung wird am Nachmittag fortgesetzt.



Anzeige Anzeige