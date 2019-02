Delmenhorst. Ein Opel Meriva ist in den vergangenen Tagen nahe des Delmenhorster Rathausplatzes beschädigt worden. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Die Delmenhorster Polizei meldet eine Unfallflucht für die Straße am Stadtwall in der Innenstadt. Den Beamten zufolge wurde ein grauer Opel Meriva zwischen vergangenem Dienstag, 18.30 Uhr, und Mittwoch, 1 Uhr, beschädigt, als er nahe des Rathausplatzes geparkt war. Der Unfallverursacher beschädigte die Fahrertür und den linken Kotflügel des Opel, kümmerte sich im Anschluss aber nicht um den Schaden. Die Polizei schätzt ihn auf 800 Euro. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter (04221) 1 55 90 mit der Polizei in Delmenhorst in Verbindung zu setzen.