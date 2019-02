Delmenhorster Oberschulen zählen zu den Verlierern

Delmenhorst. In der Politik ist es wie im Sport. Ergebnisse zählen. Und jeder versucht, zu den Gewinnern zu gehören. In der Ratssitzung gab es einige Gewinner. Ein Kommentar.

Auch wenn die CDU mit ihrem Antrag, wieder zwei eigenständige Realschulen einzuführen, nicht durchkam: Sie darf sich insgesamt durchaus als Gewinner fühlen. An der Schulform Realschule rüttelt erstmal niemand mehr. Gleiches gilt auch für die SPD, die nicht über Schulformen diskutieren wollte, mit ihrem Arbeitsauftrag an die Verwaltung aber durchkam. Als Gewinner fühlen dürfen sich auch all die, die für den Erhalt der Haupt- und der Realschule gekämpft haben. Auch für die beiden Gymnasien gab es gute Nachrichten, wenngleich die Beschlüsse die Raumnot nur lindern und nicht ganz lösen werden.

Die Oberschule aber, eine Schulform ohne Lobby, die muss man wohl zu den Verlierern des Abends zählen – was die engagierten Pädagogen vor Ort nicht verdient haben. Über kurz oder lang kommt jetzt die Abstimmung mit den Füßen. Und da gerät die Oberschule weiter ins Hintertreffen.