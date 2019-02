Delmenhorst. Der Delmenhorster Stadtrat hat am Mittwochabend in einer emotionalen Sitzung wichtige Weichen in der Schulentwicklung gestellt. Dabei konnte jedes politische Lager Teilerfolge für sich erzielen.

Hitzige Debatten, gegenseitige Vorwürfe, geheime Abstimmungen, knappe Ergebnisse: Die Ratssitzung, die am späten Mittwochnachmittag begann und sich bis in den Abend zog, hat einiges zu bieten gehabt. Was die Schüler, Lehrer und Eltern, die sich in der Markthalle eingefunden hatten, am meisten interessierte, stand dann gegen 20 Uhr fest. Die Realschule Delmenhorst bleibt bestehen, allerdings wie bisher als eine Schule mit zwei Standorten. Der Antrag der CDU, unterstützt von UAD und FDP, wieder zwei eigenständige Realschulen einzuführen, ist knapp abgelehnt worden. Für den CDU-Vorschlag stimmten in geheimer Abstimmung 19, dagegen 21 Ratsmitglieder. Dazu gab es eine Enthaltung. Damit bleibt es bei einer Realschule – ein Vorschlag, den Oberbürgermeister Axel Jahnz zu Beginn der Sitzung so schon unterbreitet hatte.

Ebenfalls abgelehnt wurde der Part des CDU-Antrags, der vorsah, eine der beiden Oberschulen mit einem gymnasialen Zweig auszustatten. 18 Ja-Stimmen standen gegen 23-Nein-Stimmen.

Mehr Erfolg hatte die CDU mit ihrer Forderung, die Oberschule Süd am Brendelweg zu konzentrieren und dort das Schulgebäude zu erweitern. In geheimer Abstimmung votierten 36 Ratsmitglieder dafür, drei dagegen, zwei enthielten sich.

Raumnot an Gymnasien mildern

Um die Raumnot der beiden Gymnasien abzumildern, die insbesondere durch die Wiedereinführung von G9 entsteht, hat die CDU beantragt, dass das durch die Konzentrierung der Oberschule Süd auf einen Standort freie Schulgebäude an der Königsberger Straße dem Willms-Gymnasium zur Außenstelle zugeschlagen wird. Das Max-Planck-Gymnasium soll eine bauliche Erweiterung am Standort erhalten. Dieser Antrag ist in offener Abstimmung einstimmig angenommen worden.

Einen Erfolg für sich verbuchte die CDU auch bei ihrer Forderung, die Realschule an der Lilienstraße künftig in allen Jahrgängen dreizügig zu fahren. Dieser Vorschlag fand ebenfalls in offener Abstimmung 21 Ja-Stimmen. 20 Ratsmitglieder stimmten dagegen. Dafür – und damit gegen die SPD – stimmte Oberbürgermeister Jahnz.

Einen Erfolg verbuchen durfte aber auch die Gruppe SPD & Partner. Ihr Antrag, eine genauere Analyse der Schullandschaft vorzunehmen, um eine verlässliche Grundlage für die Schulentwicklung zu haben, fand in geheimer Abstimmung die Mehrheit von einer Stimme. Hier stimmte Jahnz mit seiner Partei. Der Antrag entspräche dem, was die Verwaltung sowieso laufend als Arbeitsauftrag habe, so Jahnz.

Stemmler beantragt geheime Abstimmung

„Mit unseren Entscheidungen haben wir die Raumproblematik, die durch G8/G9 entsteht, gelöst“, sagte die Ratsvorsitzende Antje Beilemann im Anschluss an den Abstimmungsmarathon. Jahnz hatte beantragt, den CDU-Antrag in einzelnen Schritten abzustimmen. Peter Stemmler (UAD) hatte für einige Punkte dann geheime Abstimmung beantragt. „Es gehört Mut dazu, gegen seine Partei zu stimmen“, sagte Stemmler zuvor.

In der Sitzung hatten sich vor allem Mitglieder der SPD und der CDU einen mitunter heftigen Wortwechsel geliefert und sich gegenseitig „Unterstellungen“ vorgeworfen. Am Ende waren sich zumindest alle einig, dass die Schulentwicklung mit den Beschlüssen nicht beendet ist.