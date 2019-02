Delmenhorst. Die Ursache des üblen Geruchs, der am Montag viele Delmenhorster zu Notfallanrufen verleitet hat, scheint geklärt. Unterdessen spricht die Polizei von einem Kommunikationsfehler der Stadtwerke.

Die Ursache des üblen Geruchs, der am Montag viele Delmenhorster zu Notfallanrufen verleitet hat, scheint geklärt: Die Landwirtschaftskammer in Oldenburg hatte nach Information der Polizei Ermittlungen aufgenommen. Diese haben nun ergeben, dass an dem Tag nahe des Brendelwegs in Delmenhorst Rindermist ausgebracht wurde. Der hierzu verwendete Miststreuer sei zuvor mit Geflügelmist in Kontakt gekommen. „Dies mag von der Bevölkerung als extrem empfunden worden sein“, so ein Sprecher der Kammer. Gegen die Düngeverordnung sei aber nicht verstoßen worden.

Polizei erkennt Kommunikationsfehler der Stadtwerke

Unterdessen spricht die Polizei von einem Kommunikationsfehler der Stadtwerke: Zuerst hatte die Polizei am Montag als Gestanksursache üble Gerüche aus der Kanalisation genannt. Diese Info basierte laut Polizei auf einer Angabe der Stadtwerke. Am Dienstag hatten die Stadtwerke diese Ursache aber zurückgewiesen. Der Versorger war hierzu am Mittwoch nicht zu erreichen.