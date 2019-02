Delmenhorst. Wenn Kinder ins Krankenhaus müssen, haben sie oft Angst vor dem, was auf sie zukommt. Ein Rundgang zum Kennenlernen in der Kinderklinik kann diese Ängste abbauen. Was Kita-Kinder aus Stuhr im Josef-Hospital Delmenhorst erlebt haben.

Wenn Kinder ins Krankenhaus müssen, bedeutet das meistens Stress für alle. Die Kinder haben Angst, weil sie nicht wissen was auf sie zukommt, und die Ärzte haben Patienten vor sich, die nicht verstehen, was gerade mit ihnen passiert. Dazu kommen Eltern, die in Sorge um ihr Kind genauso aufgeregt sind wie die Kinder selbst.

Oberärztin führt herum

Um Kindern die Angst vor dem Krankenhaus zu nehmen, hat die Kindertagesstätte Stuhr jetzt 13 Mädchen und Jungen mit auf eine Stippvisite in die Kinderklinik des Josef-Hospitals genommen. Anderthalb Stunden lang hat ihnen die Leitende Oberärztin Dr. Claudia Niekrens gezeigt, was man mit einem Stethoskop alles hören kann und was genau beim Ultraschall passiert.

Untersuchung mit der Zaubercreme





Die Forschungsreise durch die verschiedenen Behandlungsräume in entspannter Atmosphäre zeigte schon nach kurzer Zeit ihre Wirkung. Am Ende der Führung kletterte die kleine Lia ganz sorglos auf die Behandlungsliege neben dem Ultraschallgerät, um sich von Kinderärztin Niekrens vertrauensvoll den Bauch untersuchen zu lassen. Die wiederum erklärte das für diese Untersuchung so typische kühle Gel kurzerhand zur magischen Zaubercreme. Jeder, der mochte, durfte schließlich einmal den Kopf des Schallgeräts anfassen. „Seht ihr, das tut gar nicht weh. Trotzdem kann ich damit ganz tief in Lias Bauch gucken“, beruhigte Niekrens die Kinder. Und so erlebten alle 13 Besucher gemeinsam, wie die kleine Lia sich ganz entspannt auf Herz und Niere prüfen ließ, ohne dabei auch nur eine Träne zu vergießen.

Eltern oft Teil der Angst

„Es ist gut, dass heute auch so viele Eltern mit dabei waren“, resümiert Claudia Niekrens am Ende der Rundreise durch die Kinderklinik. „Denn die Ängste, die Kinder im Krankenhaus haben, werden oft auch durch die Eltern übertragen.“ Umso wichtiger sei laut Niekrens, dass vor allem die Eltern während der Behandlung ruhig und unaufgeregt bleiben und ihren Kindern den nötigen Halt geben, um etwa erforderliche Untersuchungen nicht unnötig zu erschweren. Denn weigert sich ein Kind partout, sich behandeln zu lassen, hilft manchmal nur die Vollnarkose weiter, damit Blut überhaupt abgenommen und die Ultraschalluntersuchung durchgeführt werden kann. Zum Geduldsspiel könnten aber auch einfache Dinge wie der Blick in den Mundraum werden, wenn sich die kleinen Patienten strikt weigern, den Mund zu öffnen. „Das war heute gar kein Problem“, sagt Niekrens. „Jedes Kind hat den Mund ganz weit aufgemacht, damit ich hineinschauen kann.“

Zur Sache Wie Eltern ihren Kindern helfen können Um Kindern die Behandlung im Krankenhaus zu erleichtern, appelliert Kinderärztin Dr. Claudia Niekrens an Eltern, selbst ruhig und unaufgeregt zu bleiben. Kinder spürten die Angst der Eltern, was deren eigene Angst vor der Behandlung unnötig steigere. Äußerungen wie „Ach, wie schrecklich“ oder „Oh, das tut bestimmt sehr weh“ sollten Eltern auf jeden Fall vermeiden und die Situation stattdessen durch natürliches und ungezwungenes Auftreten entschärfen. Ist ein Krankenhausaufenthalt unumgänglich, sollten Kinder so lange es geht begleitet werden und sie in der ungewohnten Umgebung nicht allein lassen. Kommen Schmerzen auf die Kinder zu wie der Piks beim Blutabnehmen, sollten Eltern das auch ehrlich benennen und anhand bildhafter Beispiele („Wie der Piks von einer Biene“) erklären.





Initiative zu Besuch kam von Kindern

Auf ihre Tour durch die Kinderklinik waren die Jungen und Mädchen im Vorfeld ausführlich im Kindergarten vorbereitet worden. „Die Kinder hatten zuerst nur wissen wollen, wie ein Schnupfen entsteht und was für eine Funktion Knochen haben“, schilderte Sandra Müller von der Kindertagesstätte Stuhr. Aus diesem Interesse seitens der Kinder heraus habe sich dann die Idee zum Besuch in einem Krankenhaus entwickelt. „Die Angst war dabei nicht der eigentliche Ausgangspunkt“, so Kita-Leiterin Kathrin Brandt. Vielmehr sollte das Interesse der Kinder an Gesundheitsthemen befriedigt werden.

Auch ohne Notfall ins Krankenhaus

Mit dem positiven Nebeneffekt, dass die Mädchen und Jungen die Kinderklinik aus einer ungezwungenen Situation heraus erleben konnten. Brandt: „Wann bekommt man sonst schon die Gelegenheit dazu? Normalerweise geht man ins Krankenhaus, wenn ein konkreter Anlass vorliegt.“

Spaß mit Lerneffekt

Der konkrete Anlass war in diesem Fall nur der Spaß. In entspannter Atmosphäre haben die Kinder erlebt, dass Blutdruckmessen nicht weh tut und ein einzelnes Pflaster magische Kräfte entwickelt, weil es wie von selbst Haut betäuben kann. Auch wie Zugänge gelegt werden und ein Tropf funktioniert, hat Claudia Niekrens den Jungen und Mädchen vermittelt. „Bei den Kindern hat der Besuch einen durchweg positiven Eindruck hinterlassen“, schilderte Sandra Müller schließlich. „Und sie wissen jetzt, was auf sie zukommt, wenn sie mit einem Arzt im Kittel zum Ultraschall müssen.“ Auch wenn nicht allen alles von Beginn an geheuer war. Müller: „Einige brauchten etwas Zeit zum Warmwerden. Aber als sie dann bei den anderen gesehen haben, dass nichts Schlimmes passiert, sind auch sie immer weiter aufgetaut.“