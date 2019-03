Delmenhorst. Mit Pflegeprodukten für Möbel ist das Delmenhorster Unternehmen Multimaster erfolgreich. Der Schritt vom Großhändler zum Direktverkäufer im Internet hat sich für das Unternehmen gelohnt. Jetzt will Multimaster wachsen und stößt in der Stadt auf Grenzen.

60 bis 70 Prozent seines Umsatzes macht das Delmenhorster Unternehmen Multimaster heute im Internet. "Ohne den Schritt zum Online-Handel wäre es für uns sehr schwer geworden. Die jüngere Generation kauft ja sogar die Möbel schon online", weiß Geschäftsführer Jan Sommermeyer. Vor sechs Jahren verkaufte das Unternehmen seine Pflegeprodukte für Möbel nur an Gewerbe- und Industriekunden. Dann kam der Schritt, im Netz direkt an den Endverbraucher zu verkaufen. "Der Einstieg war schwierig, bis der Online-Shop und unsere Arbeitsabläufe funktionierten. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn etwas bestellt wird, das nicht auf Lager ist", betont der 32-jährige Geschäftsführer, der in Hamburg lebt und die Firma seit 2017 führt.



Präsenz in allen Ecken des Webs

Im Jahr 2002 siedelte sich Multimaster auf dem Nordica-Gelände an der Elsflether Straße an. Dort gab es die Kapazitäten und mit dem Polstermöbel-Fabrikanten einen großen Kunden. Den gibt es heute nicht mehr, Multimaster schon. Verkauft wird heute unter anderem im eigenen Shop, bei Ebay, Amazon, beim Versandhändler Otto und im Einzelhandel. "Man muss seine Produkte überall platzieren und immer einzigartig bleiben", betont der 32-Jährige. Gleichzeitig vertreibt beispielsweise der Moderiese Joop unter seinem Namen Produkte der Delmenhorster Firma. Deutschlands größter Polstermöbel-Produzent Himolla legt jedem seiner Produkte Gratisproben aus Delmenhorst bei, freut sich Sommermeyer. Sein Vorteil gegenüber anderen: "Unsere Produkte sind einzigartig, wir mischen auch Farben selbst an." Die Firma lebt von etwa 30 verschiedenen Artikeln, die besonders gut ankommen.

Service ist das A und O

In einem unterscheide sich der Onlinehandel im Gewerbegebiet nicht vom Einzelhandel in der Delmenhorster Innenstadt: "Service ist das A und O, ohne läuft es nicht. Die Leute geben sehr viel Geld für ihre Möbelgarnituren aus. Wir sind dafür da, dass die Investition lange Bestand hat. Dazu müssen die Leute auch kompetent beraten werden", betont Sommermeyer. Mitarbeiter mit Sachverstand seien in diesem Punkt gefragt.

Schnelles Internet überlebenswichtig



Seit rund einem Jahr möchte der Geschäftsführer das Unternehmen wachsen lassen. Aktuell beschäftigt der Geschäftsführer drei Mitarbeiterinnen. "Die Infrastruktur in Delmenhorst ist aber schwierig, weil das Internet nicht überall schnell ist. Wenn ich zehn Minuten brauche, um ein neues Bild hochzuladen, kostet das Arbeitszeit." Einen neuen Standort habe er noch nicht gefunden. "Es ist schwierig, hier etwas mit Büros und Lager zu finden." Da müsse die Stadt aufholen. "Über kurz oder lang wollen wir wachsen." Sollte es aber kein Angebot in Delmenhorst geben, könne die Firma die Stadt verlassen. "Wir würden gern in der Umgebung bleiben."

Konzerne profitieren von Entwicklung

Um im Internet Geld zu verdienen, sind auch Zahlungen an die amerikanischen Konzerne nötig, die den Markt im Internet beherrschen. Multimaster zahlt zum Beispiel an Googles Suchmaschine, um für mögliche Kunden sichtbarer zu sein. "Es bringt uns nichts, wenn wir bei Google erst auf der zweiten Seite erscheinen", betont Jan Sommermeyer. Vor allem der Online-Marktplatz Amazon bekommt ein großes Stück vom Kuchen ab: 15 Prozent des Kaufpreises geht an den Konzern, dafür, dass der Kauf über ihn läuft.

Schneller Versand wichtig

"Amazon ist eine Macht, um die man nicht herumkommt. Je mehr man dort verschickt, desto leichter wird man gefunden. Auch eine gute Bewertung von Kunden ist wichtig." Sehr wichtig dafür sei guter Service, was beinhalte, dass die Ware noch am selben Tag verschickt werde. Eine Besonderheit der Mischform aus Groß- und Einzelhandel ist, dass Multimaster im Internet auch mit eigenen Gewerbekunden konkurriert, die die selben Produkte anbieten. Ein Problem sei das laut Sommermeyer aber nicht. Manche würden den Versand von Amazon erledigen lassen, dann bekämen Kunden in Großstädten das Produkt noch am Tag der Bestellung nach Hause geliefert. "Das unsere Produkte am Tag der Bestellung auch verschickt werden, ist deswegen ganz wichtig."

Schwerer Einstieg zu spätem Zeitpunkt

Da beispielsweise bei Amazon die Händler danach belohnt werden, wie viel sie bisher verschickt haben, sei ein Einstieg in bestehende Märkte eine umso größere Hürde, je länger man damit warte. "Das wäre schwierig. Man wächst auch mit der Erfahrung. Wie man seine Produkte wo platziert, welche Schlagwörter funktionieren." Wer sich überlege, seine Dienstleistungen oder Produkte im Internet anzubieten, sollte also nicht mehr lange damit warten. "Onlinehandel ist nicht mehr die Zukunft, er ist die Gegenwart."