Delmenhorst. Schon seit vielen Jahren organisiert die Handelsschule der BBS I in Delmenhorst einen Schülerladen, in dem die Jugendlichen lernen, Ware einzukaufen, zu kalkulieren, um dann anschließend die Ware wieder zu verkaufen.

Dieses Jahr befindet sich dieser Laden erstmalig an der Langen Straße statt im Jute Center. Der von den Schülern gewählte Geschäftsführer Lukas Ehlers findet, die Innenstadt ist zentraler und hat mehr Laufkundschaft als das Jute Center.

Günstige Preise

Der Laden ist ab jetzt bis zum 6. April geöffnet. Zu kaufen gibt es viele Osterartikel, aber beispielsweise auch Süßigkeiten. Artikel, die die Schüler zu sehr günstigen Preisen anbieten können. Der Gewinn geht am Ende an einen wohltätigen Zweck in der Region.

Teamarbeit lernen

Finanziert wurde der Laden von dem Weihnachtsmarktstand, den die Schüler schon organisiert hatten. Die Lehrer gaben die Grundlagen vor, aber sonst machen die Schüler alles selbst, erzählt der 17-jährige Ehlers. Das klappe sehr gut und bringe außerdem noch einen großen Lerneffekt. Von dem Schülerladen-Projekt wünscht er sich, viele Erfahrungen zu sammeln, bessere Teamarbeit zu lernen und den Gewinn am Ende zu spenden.