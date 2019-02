Delmenhorst. An verschiedenen Stellen in Delmenhorst beschweren sich Anwohner und Passanten über herumliegenden Müll. Die Stadtwerke haben für sie einen Tipp.

Dass im Wollepark oft Müll herumliegt, ist stadtbekannt. Doch auch an anderen öffentlichen Orten häuft sich Abfall. Etwa an der Lucas-Cranach-Straße in Deichhorst. Dort waren vor Kurzem an drei Stellen, jeweils am Rand der kurzen Straße, verschiedene Sachen zu finden, die da nicht hingehören: ein Babystuhl, ein kaputter Tisch, ein zerlegtes Regal, ein Stofftier und weiterer Hausrat. "Das ist hier unmöglich", sagt eine 64-jährige Frau, die in der Nachbarschaft wohnt.



Finder müssen den Müll nicht selbst wegräumen, können aber laut Britta Fengler von den Stadtwerken trotzdem etwas tun:

Jeder, der in Delmenhorst im öffentlichen Raum verunreinigte Stellen bzw. Plätze vorfindet, kann das Müllmobil unter der Rufnummer (04221) 12764444 anfordern

Das Fahrzeug gehört zur Leitstelle "Sauberes Delmenhorst". Finanziert wird der Service von der Stadtwerkegruppe, die ihn dann der Stadt in Rechnung stellt. "Lässt sich allerdings der Verursacher feststellen, wird dieser zur Kasse gebeten", mahnt Fengler.



Wie der Müll entsorgt werden kann

Zunächst einmal rückt das Müllmobil jedoch aus. "Unsere Mitarbeiter schauen sich dann vor Ort den Unrat an und entsorgen ihn", sagt Fengler, "egal, um welche Art es sich handelt." Ihr zufolge war das Müllmobil im vergangenen Jahr im Durchschnitt weniger als zehn Stunden pro Monat im Einsatz und vor allem für kleinere Mengen Abfall. Dass die Müllmengen aber auch ganz schön groß werden können, ist am Bahnübergang an der Mühlenstraße zu sehen. Über Flaschen und Verpackungen thront dort eine alte Matratze.

Mancher Abfall dürfte schwer einzusammeln sein, wie etwa die vielen alten Flaschen, die in der Graft schwimmen.

Zwar sei das Müllmobil mittlerweile auch zur Lucas-Cranach-Straße zum Wegräumen gekommen, wie die 64-jährige Anwohnerin berichtet. Doch es sei sofort wieder neuer Abfall an den Straßenrand geworfen worden. "Ganz weg ist das nie", sagt die Frau. Sie kann das Verhalten nicht verstehen: "Man sieht doch zu, dass es ein bisschen gescheit aussieht."



Dem Arbeitskreis "Sauberes Delmenhorst" sei das Problem an der Lucas-Cranach-Straße ebenfalls bekannt, sagt Sprecher Wilfried Behrmann. Und zwar schon seit Längerem. Der Arbeitskreis spricht sich für einen kommunalen Ordnungsdienst aus, der nicht nur aufräumt, sondern auch kontrolliert, und damit über das Müllmobil hinausgeht.