Delmenhorst. Noch immer sorgen Betrunkene am Penny-Markt am Hasporter Damm für Ärger. Im Delmenhorster Markt sorgt seit Neuestem ein Sicherheitsdienst für Ordnung. Auch andere Anlieger haben auf das Problem reagiert.

Randalierer, Pöbler und Bettler sorgen in der Kauflandschaft am Hasporter Damm für Unmut. "Aufgrund der massiven Beschwerden unserer Kunden, bezüglich der Belagerung unseres Penny-Marktes, teilweise mit Vandalismus, haben wir einen Sicherheitsdienst beauftragt", teilt Katrin Meyer , Regionsleiterassistenz Nord, mit. Weitere Auskünfte werden nicht erteilt.

Belastende Situation

"Über den Sommer war es hier ziemlich schlimm, aber es hat sich über den Winter verbessert", findet Johanna Potreck, Filialleiterin des Reitsportgeschäfts Equiva. "Es kommt bei Kunden nicht gut an, wenn Alkoholiker oder Drogenabhängige in den Laden kommen." Auch für sie selbst und die Angestellten sei die Situation belastend. "Das ist für uns Frauen nicht schön, wenn wir abends an einer Gruppe von acht bis zehn Betrunkenen vorbei müssen." Vor allem aus Langeweile kämen die besagten Männer in ihr Geschäft, seien bisher dabei aber immer friedlich gewesen. Den Sicherheitsdienst im Penny-Markt begrüßt Potreck. "Das hat geholfen. Seitdem ist es deutlich weniger geworden. Aber mal schauen, was passiert, wenn die Sonne raus kommt."



Sparkasse entfernt Sitzbänke





Auch die gegenüberliegende Filiale der Landessparkasse zu Oldenburg (LzO) hat auf die Situation reagiert und im vergangenen Jahr Sitzbänke auf ihrem Grundstück entfernt. "Es wurde beobachtet, dass die Sitzmöglichkeiten vermehrt Personen angelockt haben, die Kunden am Zugang zur Filiale gehindert haben. Sie wurden auch auf dem Weg hinein beschimpft", sagt LzO-Sprecher Andreas Renken. Zahlreiche Unmutsbezeugungen von Kunden hätten dann zum Abbau der Bänke geführt. "Wir hätten sie gern stehen lassen, aber seitdem hat sich die Situation deutlich entspannt."

Schon früher Ärger mit Betrunkenen

Im August 2018 war das Gelände bereits negativ aufgefallen, nachdem zwei stark alkoholisierte Männer auf einen 70-Jährigen eingeschlagen hatten. Als Tatwaffe nutzten sie eine Aluminiumleiste, die sie zuvor von einem Türrahmen abgerissen hatten. Das Opfer kam mit mehreren blutenden Wunden am Kopf und am Arm ins Krankenhaus. Zu diesem Zeitpunkt bewertete die Polizei das Umfeld des Penny-Marktes nicht als Brennpunkt, der besondere Aufmerksamkeit erfordere.

Acht Straftaten in elf Monaten

Seit Mai 2018 wurden 14 polizeiliche Ereignisse verzeichnet, die im Bezug zum Penny Markt am Hasporter Damm stehen. "Das heißt, sie sind vor dem Eingang, auf dem Parkplatz oder hinter dem Penny Markt aufgenommen worden", erläutert Polizeisprecherin Daniela Seeger. Bei acht dieser Ereignisse habe es sich um Straftaten wie Körperverletzungsdelikte, Sachbeschädigungen und Beleidigungen gehandelt. "Alle Ereignisse sind überwiegend auf den Genuss alkoholischer Getränke zurückzuführen." Der Hasporter Damm sei fester Bestandteil der Streifentätigkeit, so dass dieser Bereich regelmäßig überprüft werde.

Anzeige Anzeige

Beliebter Treffpunkt



Ein Anwohner, der oft dort zu Gast ist und seinen Namen für sich behält, fordert mehr Polizeipräsenz vor Ort. "Man müsste viel öfter gucken – hier könnte mal aufgeräumt werden. Manchmal treffen sich hier 30 Leute und manche fangen Schlägereien an", ärgert er sich. Flaschen würden ihm zufolge zerschmissen, einige würden betteln oder im Supermarkt klauen. "Da ist der Sicherheitsdienst schon angebracht." Auch ein weiteres Detail ist ihm ins Auge gesprungen: "Es stehen hier nur noch zwei Einkaufswagen, das war auch schonmal besser." 2016 stand der Markt an einem Tag bereits ohne Wagen da.

Einkaufswagen "ausgeliehen"

Wo viele abgeblieben sind, weiß ein 65-jähriger Bewohner der gegenüberliegenden Fridtjof-Nansen-Straße, der ebenfalls anonym bleiben möchte. "Viele Einkaufswagen stehen da in den Häuserblöcken", weiß er. Auch die Situation am Supermarkt ist ihm bekannt. "Da stehen oft zehn Mann, rauchen und schmeißen alles hin. Kommt auch mal vor, dass man nach nem Euro gefragt wird, aber das ist alles im Rahmen, mich stört das nicht".