Delmenhorst. Über einen Balkon sind Unbekannte am Dienstag in Büroräume in Delmenhorst eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte Täter sind am Dienstag, 19. Februar, zwischen 17 und 22.45 Uhr durch Aufhebeln einer Balkontür in Büroräume an der Elbinger Straße eingebrochen. Die Täter durchsuchten nach Angaben der Polizei sämtliche Räume und entfernten sich unerkannt vom Tatort. Angaben zu möglichem Diebesgut können bislang nicht gemacht werden, so die Polizei weiter.

Zeugen gesucht

Nach bisherigen Ermittlungen entstand Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro. Zeugen, die zur Tatzeit Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Delmenhorst unter der Telefonnummer (04221) 155 90 in Verbindung zu setzen.