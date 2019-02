Unter Atemschütz löschten die Einsatzkräfte der Feuerwehren die brennenden Autos. Foto: Nonstopnews

Delmenhorst. Zwei Autos sind in der Nacht zu Mittwoch in der Tiefgarage eines Hochhauses an der Delmodstraße in Delmenhorst ausgebrannt. Die Bewohner konnten trotz starker Rauchentwicklung im Hochhaus bleiben.