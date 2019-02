Delmenhorst. Das Smartphone erobert immer mehr Bereiche. Jetzt soll es auch die Arbeit von Krankenpflegerinnen und Krankenpflegern in Delmenhorst erheblich erleichtern.

Die Neuerung ist noch taufrisch, erst seit Dezember 2018 wird sie eingesetzt. Doch Timo Greiner, Pflegeleiter auf der Station 40 (Innere Medizin), ist schon jetzt vollauf überzeugt: „Ich habe in meinem Berufsleben noch keine Neuerung erlebt, die so schnell in Fleisch und Blut übergegangen ist und die so schnell Erfolg gezeigt hat.“

Die Rede ist von Ida.care, ein Produkt aus dem Haus KDD Digital Healthcare aus Düsseldorf, das im Josef-Hospital Delmenhorst bis Sommer auf allen Stationen eingeführt werden soll. Was kann das Produkt? Arne Greiner, Geschäftsführer der Düsseldorfer Firma, sagt: „Unser Produkt ermöglicht die Pflegedokumentation und die Pflegeplanung per App auf dem Handy und ersetzt so die mühsame und zeitraubende Dokumentation von Hand.“ Eigens eingerichtete Handys auf den Stationen, die verbunden sind mit dem Krankenhaus-Informationssystem, bringen laut Arne Greiner eine erhebliche Zeitersparnis. „Mehr Zeit für die Pflege, das ist unser Motto, das ist unser Ziel“, sagt Greiner.

Sein Namensvetter Timo Greiner jedenfalls, übrigens nicht verwandt oder verschwägert, ist vollauf überzeugt. „Wir sparen schon jetzt 30 Minuten pro Schicht und pro Pflegekraft ein“, rechnet er vor. Die Zeit könne im Sinne der Patienten für Pflege genutzt werden. Auf der Station sei die Neuerung auch deshalb gut angenommen worden, weil die Bedienung der App einfach sei. Eine kurze Schulung genüge. Und auch die Patienten seien offen für die neue Form. „Wir sind mit der Neuerung richtig glücklich“, sagt Timo Greiner.

"Überbordende Bürokratie"

Weniger Aufwand für „Schreibkram“, mehr Zeit für Patienten, das ist auch das Ziel von JHD-Geschäftsführer Florian Friedel: „Im Krankenhaus-Wesen gibt es eine überbordende Bürokratie. Die Dokumentationspflichten in der Pflege nehmen immer mehr zu. Gleichzeitig stehen wir unter einem hohen Kostendruck, Personal ist abgebaut worden. Mit der App können wir unser Pflegepersonal entlasten.“ Zudem steige die Qualität der Dokumentation. Wo früher seitenweise Papier von Patientenakten beschriftet werden musste, sei jetzt alles leicht per Handy zu erledigen. Ärzte und Pflegepersonal haben Zugriff auf die digitalen Patientendaten. „Das ist alles bombensicher, die Daten verlassen das Netzwerk nicht und geraten nicht an Unbefugte. Das ist so safe wie Online-Banking“, betont Arne Greiner, der selbst ursprünglich aus dem Bereich Krankenhaus kommt. Er sagt: „Mich hat immer schon geärgert, dass jeder Thermomix mehr kann als ein Krankenhaus-Informationssystem. Jetzt machen wir einen wichtigen Schritt beim Thema Digitalisierung.“

Abgestimmt auf Anforderungen

Zwischen 30 000 und 40 000 Euro hat das JHD in die neue App und die Handys investiert, sagt Friedel. Für ihn gut angelegtes Geld. Mit diesem Schritt der Digitalisierung gehöre man zu den Vorreitern in der Branche. Die App sei auf die Anforderungen des JHD abgestimmt. „Wir haben da kein fertiges System gekauft, sondern passgenau das, was wir brauchen. Und das System kann jederzeit erweitert werden“, betont Friedel. Mit der App sei man im Wettbewerb um Pflegekräfte auch der Konkurrenz voraus. „Weniger Bürokratie, das macht uns als Arbeitgeber attraktiver.“ Etwa sieben Handys brauche es pro Station. Mit zwei Stationen ist man gestartet, weitere folgen jetzt.