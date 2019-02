Chancen der Digitalisierung nutzen

Delmenhorst. Das Smartphone erobert immer mehr Bereiche. Jetzt soll es auch die Arbeit von Krankenpflegerinnen und Krankenpflegern im Josef-Hospital Delmenhorst erheblich erleichtern. Ein Kommentar.

Bis zu 30 Prozent ihrer Arbeitszeit verbringen Pflegekräfte in Krankenhäusern mit der Dokumentation ihrer Leistungen, rechnen Experten vor. Zeit, die an anderen Stellen fehlt. An Stellen, wo die Arbeitskraft besser investiert wäre: in der Pflege und im Kontakt zu den Patienten. Die neue App verspricht da Abhilfe. Die Chancen, die die zunehmende Digitalisierung unserer Welt bietet, werden nun auch am finanziell nicht auf Rosen gebetteten Josef-Hospital Delmenhorst verstärkt genutzt. Das ist eine gute Nachricht für die Angestellten – und am Ende auch für die Patienten. Patienteninformationen sind dort, wo sie benötigt werden, schneller verfügbar. Das erhöht auch die Patientensicherheit und die Qualität der Pflege.

Eine gute Nachricht ist zudem, dass JHD-Geschäftsführer Florian Friedel mit gezielten Investitionen weiter daran arbeitet, das städtische Krankenhaus zukunftsfähig zu machen. Hier wird offenkundig nicht der Mangel verwaltet, sondern an Lösungen gearbeitet.