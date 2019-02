Delmenhorst/Oldenburg. Das ganze Geld verzocken und dann den nächsten Einbruch verüben: Diesem Muster folgt ein 41-jähriger Delmenhorster.

Nach drei Jahren Haft war er gerade neun Tage auf freiem Fuß, da soll ein 41 Jahre alter Delmenhorster laut Anklage schon die nächste schwere Straftat verübt haben – ein Einbruch ausgerechnet in die Kanzlei seines ehemaligen Anwalts. Das Landgericht Oldenburg bestätigte in diesem Fall in einer Berufungsverhandlung jetzt eine Entscheidung des Amtsgerichtes Delmenhorst: ein Jahr und zwei Monate Haft ohne Bewährung.

Spontan Kanzlei-Fenster eingeworfen

Der 41-Jährige gab an, in der Tatnacht Mitte Juli 2018 sein gesamtes, in der Haft verdientes Überbrückungsgeld in einer Spielhalle verzockt zu haben und dazu ziemlich besoffen gewesen zu sein, als er an der Kanzlei vorbeikam und spontan die Idee zum Einbruch bekam. So ging er, gab er zu, hinters Haus, nahm einen schweren Stein und warf ein Bürofenster ein. Es soll so laut geklirrt haben, dass Nachbarn von der gegenüberliegenden Straßenseite an einen Einbruch bei ihnen im Haus dachten.

Dennoch konnte sich der 41-Jährige fast eine Stunde bei angeschaltetem Licht in den Büroräumen aufhalten und nach Geld und Verwertbarem suchen. Ein Sparschwein nahm er mit, zwei Umschläge mit Bargeld, eine Packung Medikamente und einen Radiowecker. Computer oder Briefmarken ließ er liegen. Der Schaden insgesamt soll bei rund 1000 Euro liegen.

Ein Leben voller Straftaten

Der Mann hat ein Leben voller Straftaten hinter sich. 15 Urteile meist wegen Diebstahls, Raubes, Waffenbesitzes oder Sachbeschädigung sind bekannt, zweimal saß er länger in Haft. Weil er offenbar spielsüchtig ist, könnte ihm eine Therapie helfen – die allerdings gibt es nicht in Haft. Diskutiert wurde jetzt vor Gericht eine Einweisung in eine geschlossene Suchtklinik für Alkohol- oder Drogenabhängige anstelle der Haftstrafe. Dafür hätte der Richter gerne eine positive Grundhaltung beim Angeklagten gesehen, doch der lehnte eine solche Maßnahme ab. Er habe keineswegs vor, abstinent zu leben, sagte er, sein Problem sei die Spielsucht: „Ich kann nach einer Flasche Bier aufhören zu trinken, aber ich kann nicht mit Geld in der Tasche von einem Automaten weggehen.“ Vor dem Einbruch in der Kanzlei habe er tagelang durchgespielt – bis das Geld alle war.

Seit Oktober sitzt der Mann, der nach seiner Schulzeit fast nie arbeitete und kaum noch Kontakt zu Freunden oder Familienmitgliedern hat, wieder im Gefängnis. Wie lange er inhaftiert bleibt, ist momentan unklar, da noch weitere Verfahren offen sind, weitere Verhandlungen anstehen. Wenn er rauskommt, sagte er, wolle er unbedingt eine Therapie machen.