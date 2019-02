Delmenhorst. Delmenhorst. Mit Partnerunternehmen rund um den Globus ist der Schilderfabrikant Tönnjes zum Weltmarktführer in seiner Branche aufgestiegen. Wie agiert das Unternehmen? Und welche Chancen bieten sich durch den Diesel-Skandal?

Hightech aus Delmenhorst: Als sich das mittelständische Unternehmen Tönnjes Ende Dezember zum internationalen Weltmarktführer erkor, war die Aufmerksamkeit groß. Der Schilderhersteller hatte einen Mitbewerber aus Siegen verdrängt, indem er dessen Anteile an der gemeinsamen Firma Utsch Tönnjes International GmbH übernahm. Was steckt hinter dem Delmenhorster Unternehmen? Und wie könnte der Diesel-Skandal Chancen bieten? Ein Überblick.

Familie bildet Klammer zu drei Unternehmen

Um zu verstehen, wie das Unternehmen tickt, ist ein Blick auf seine Struktur hilfreich. Und die ist nicht leicht zu durchschauen. Bei Tönnjes handelt es sich genau genommen um eine Art Unternehmensverbund aus drei Firmen. „Die Eigentümerstrukturen unterscheiden sich jeweils. Die Familie Tönnjes bildet darin aber die Klammer, die die Unternehmen miteinander verbindet“, sagt Dietmar Mönning. Mönning (63) ist Kaufmann und einer von zwei Geschäftsführern der J.H. Tönnjes E.A.S.T. GmbH & Co. KG, kurz EAST.

Laut Mönning gestaltet sich die Tönnjes-Verbundsstruktur wie folgt:

Die JH Tönnjes GmbH übernimmt die Produktion von Schildern und Maschinen, die sie den anderen beiden Gesellschaften zur Verfügung stellt. In diesem Sinne übernimmt sie laut Mönning eine Dienstleisterfunktion.

Die J.H. Tönnjes E.A.S.T. GmbH & Co. KG exportiert Nummernschilder-Rohlinge oder fertige Nummernschilder und auch Präge-Roboter und -straßen ins weltweite Ausland.

Die Tönjes Holding AG übernimmt stattdessen den Vertrieb der Waren in Deutschland. Zu ihr zählen auch 230 Shops im Bundesgebiet, die in der Fahrzeugregistrierung als Zulassungsdienstleister tätig sind.

Weltweit mit Partnerunternehmen vertreten

Zu beachten ist die veränderte Schreibweise der Tönjes Holding AG. „Die EAST greift auf die Ressourcen der anderen zurück. Wir sind aber keine Gruppe, sondern Partner“, sagt Mönning. Das klingt schon kompliziert genug, wird aber noch schwieriger: Denn die EAST ist im Ausland weltweit an insgesamt 50 Partnerunternehmen beteiligt. Auf diese Weise beschäftigen die Delmenhorster im Ausland etwa auch in Panama, Peru, Südafrika, den USA, Russland, Ungarn oder Groß Britannien mit ihren Partnern insgesamt 2000 Mitarbeiter. Allein in Delmenhorst sind in den drei genannten Unternehmen 250 Mitarbeiter beschäftigt. Zum Umsatz hält sich Mönning bedeckt.

Zugriff auf ausländische Partner

„In der Regel beliefern wir im Ausland die Behörden“, sagt Mönning. Ein Beispiel: Derzeit entwickelt der Mittelständler für die staatliche Druckerei Italiens die erste vollautomatische Kennzeichenproduktion der Welt. Die Nummerschildproduktion läuft in dem Staat zentral ab. Ein besonderes Augenmerk liegt bei dem Projekt auf der Fälschungssicherheit. Dabei hat der Zugriff auf einen ausländischen Markt über die lokalen Unternehmen einen entscheidenden Vorteil: „Wir haben in der Regel nicht die Kenntnisse über Besonderheiten eines Landes. Die Partner aber schon“, sagt Mönning. Sind in einem Land etwa Kennzeichen-Diebstähle ein Problem? Und wenn ja, in welcher Art? Fahren Täter etwa mit geklauten Kennzeichen an Tankstellen vor und stehlen Treibstoff? Wie kann man dagegen angehen? Technische Lösungen anbieten und umsetzen, das ist die Aufgabe der EAST. Diese Vorgehenweise über die lokalen Partner, so der Geschäftsführer, sei viel aufwendiger als das bloße Produzieren und Exportieren von Waren. Aber: Sind Behörden zufrieden, sind langfristige Auftragsvergaben die Folge. Und das verschafft Sicherheit.





Technischer Fortschritt ist ein Muss

Über dieses Konstrukt muss sich der Mittelständler häufig auf neue Märkte einstellen. Darum wird nicht mehr bloß über die Nummernschilder Geld verdient: Präge-Roboter, Präge-Straßen wie für den italienischen Staat oder die Software, die diese Anlagen steuert, sind ebenfalls zur Ware geworden. Technischer Fortschritt ist somit ein Muss. Und die Nutzungsmöglichkeiten, die sich gerade durch die Digitalisierung ergeben, sind gewaltig, sagt Mönning.

Ein Beispiel ist die elektronische Kennzeichenauslesung: Normale Nummernschilder könnten zum „Schutz“ vor Radarfallen mit Reflexionsfolien manipuliert werden. Auch nach Schnee oder Regen seien sie manchmal nicht mehr lesbar. „In Russland etwa gehen aus diesem Grund zwischen 50 und 60 Prozent der Mauteinnahmen verloren“, sagt Mönning. Und in Griechenland seien aufgrund der Finanzkrise Hunderttausende Autos gar nicht erst versichert. Mitunter entstehe ein regelrechter volkswirtschaftlicher Schaden.„Die elektronische Erkennung ist einfach zuverlässiger und effizienter“, wirbt der Geschäftsführer.

Eine Antwort in der Debatte um Diesel-Verbotszonen?

Die elektronische Auslesung könnte auch eine Antwort auf das Problem sein, das viele Deutsche derzeit umtreibt: Im Zuge des Diesel-Skandals sind nach Klagen der Deutschen Umwelthilfe in einigen Städten Verbotszonen für Autos mit Diesel-Motoren eingerichtet worden. Die Polizeigewerkschaft hatte bereits deutlich gemacht, dass für Kontrollen hierzu das Personal nicht ausreiche. Tönnjes hat nun einen Chip entwickelt, der im Kennzeichen oder angeklebt an der Windschutzscheibe ausgelesen werden kann. Auf ihn könnten zum Beispiel Daten hinterlegt werden, die die Euro-Abgasnorm des Autos ausweisen, schildert Mönning. Liegt also ein Verstoß in der Diesel-Verbotszone vor, könnte eine Kamera auslösen – ähnlich wie bei einer Radarfalle. Das Bußgeld ginge dann automatisiert an den Autofahrer.

Für dieses System hat Tönnjes sich bereits mit dem Bundesverkehrsministerium in Verbindung gesetzt. Für die Nutzung der Chips auf Basis einer freiwilligen Nutzung habe Tönnjes eine Genehmigung beantragt. Aus Datenschutzgründen, sagt Mönning, sei ein Gutachten verlangt worden. Und das sei teuer. Für den Mittelständler aus Delmenhorst, wenngleich Weltmarktführer, scheinbar zu teuer. Das Unternehmen habe darum für’s erste Abstand genommen, sagt der Geschäftsführer.

In Ländern wie der Türkei, in Honduras, Peru oder auf den Philippinen sei der Chip übrigens schon seit einiger Zeit im Einsatz.