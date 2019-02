Quergedacht: Kinder, werdet Klempner!

Delmenhorst. In der aktuellen Folge unserer launigen Kolumne geht es um den Fachkräftemangel in der Klempnerbranche.

Krise? Welche Krise? Welche darf es denn diesmal sein? Deutschland, Land der Baumärkte, in dem jeder hämmern und sägen will. Aber nur in der Freizeit. Im Berufsleben, da will jeder lieber die Grünpflanze im Großraumbüro pflegen oder studieren bis kurz vor Rentenbeginn. Handwerk? Muss nicht sein. Deshalb wird wieder mal wieder eine Krise ausgerufen. Fachkräftemangel! Klempner zum Beispiel sind bald so selten wie die blaue Mauritius oder gute Einfälle von US-Präsident Trump.



Gas, Wasser, Scheiße

Dabei hat Brösel einst in Werner-Comics die bunte Welt der Firma Sanitäre Anlagen, Heizungsbau, Klima- und Schwimmbadtechnik Röhrich derart lebensnah in Szene gesetzt, dass doch eigentlich alle dem Meister Röhrich, dem Gesellen Eckat und vor allem dem Stift Werner nacheifern wollten. Bier aus der Bügelflasche, immer was zu verflanschen und abzudichten, um eine ungewöhnliche Lösung nie verlegen. Und schon Reinhard Mey sang: „Ich bin Klempner von Beruf, ein dreifach Hoch dem, der dies gold’ne Handwerk schuf!“ Ja, Handwerk, goldener Boden, rosige Zukunft. „Immer werden Hähne tropfen, werden Waschbecken verstopfen, immer gibt es was zu schweißen, abzubau’n und einzureißen“, trällerte der Barde Mey. Aber „Gas, Wasser, Scheiße“ will dann heute doch keiner mehr machen. Lieber Doppel-Studium als Doppel-Flansch, lieber Handys verticken als Rohre knicken.

Handwerk muss sexy werden

Was tun? Wie wird das Handwerk endlich wieder so sexy wie das berühmte Bauarbeiter-Dekolleté? Einfach die Löhne erhöhen? Wäre wohl zu naheliegend. Darauf verweisen, dass Frauenschwarm Heiner Lauterbach vor seiner Schauspielkarriere mal Installateur gelernt hat? Plakatieren, dass Rock-Legende Joe Cocker seine Reibeisenstimme früher gepflegt hat, in dem er als Gas-Installateur auf Baustellen unterwegs war, bevor er den Staub mit viel Bier und noch mehr Drinks runterspülte? Oder soll man alle Werner-Filme verpflichtend in Schulklassen vorführen? Anyway, sagt der Franzose. Eine Lösung muss her. Kinder, werdet Klempner! Damit es wirklich heißt: Krise? Welche Krise?