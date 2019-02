Delmenhorst. Ein beißender Geruch hing am Montagabend über Delmenhorst. In den sozialen Netzwerken rätselten die Delmenhorster über die Ursache. Viele wählten den Notruf.

Der Gestank war im gesamten Stadtgebiet wahrgenommen worden: Etwa 15 bis 20 Anrufe gingen innerhalb weniger Stunden über die 112 ein, berichtet die Großleitstelle Oldenburger Land (GOL) über Facebook. Einige Facebook-Nutzer berichteten, dass die Polizei ihnen geraten hatte, die Fenster geschlossen zu halten.

Polizei reagiert mit Tweet

Die Polizei selbst reagierte um 22.11 Uhr mit einem Tweet auf die anhaltenden Beschwerden. Verantwortlich seien "üble Gerüche der Kanalisation, die nach oben gedrückt" werden.

Die Stadtwerke Delmenhorst konnten das nach einer ersten Nachfrage dieser Zeitung am Dienstagmorgen aber noch nicht bestätigen. Zusätzlich war in sozialen Netzwerken über einen Unfall in einem Chemiebetrieb am Brendelweg spekuliert worden. Dies konnte die Polizei bisher nicht bestätigen.



Landwirtschaftskammer eingeschaltet

Im Zusammenhang mit dieser Spekulation verwies die Polizei am Dienstagnachmittag auf den Hinweis eines Anwohners des Chemiebetriebs am Brendelweg, der in dem Bereich eine extreme Geruchsbelästigung hervorgerufen durch den Gülle-Austrag eines Landwirts ausgemacht hatte. Laut Polizeisprecherin Daniela Seeger ist die Landwirtschaftskammer darüber informiert worden. Diese solle nun eigene Ermittlungen starten und der Frage nachgehen, welche Art Dünger genau ausgebracht worden ist und ob möglicherweise ein Verstoß dabei vorgelegen hat.

Dünge-Periode ist gestartet

Die Ursache für den Geruch bei der Landwirtschaft zu verorten, scheint nicht ungerechtfertigt: „Am 1. Februar ist die Sperrfrist fürs Düngen für Grünland ausgelaufen, die seit 1. November galt. Und seit Mitte Februar dürfen auch wieder Ackerflächen gedüngt werden“, sagt Landwirt Torben Hakemann, Vorsitzender des Landvolks Hasbergen, auf Nachfrage. Die Düngung von Ackerland dürfte für den Geruch am Montag noch keine Rolle gespielt haben, meinte Hakemann. Denn die Gülle hierfür werde aktuell noch nicht eingesetzt. Die Sperrfrist dient nach Angaben der Landesdüngebehörde dem Boden- und Gewässerschutz und betrifft die Ausbringung von Mitteln mit wesentlichem Gehalt an Stickstoff. Und damit eben auch Gülle. „Den Pflanzen sollen rechtzeitig zur Vegetationsperiode Nährstoffe vorliegen“, erklärt Hakemann das Ende der Sperrfrist.

Gülle für das Wintergetreide

So wie für das Wintergetreide etwa. Wie Insa Oetjen, Mitglied beim Landvolk Delmenhorst und beratendes Mitglied im Umweltausschuss, beschreibt, werde im Winter angesätes Getreide im Frühjahr gedüngt, um das Anwachsen zu sichern. „Neben der Düngung von Grünland ist jetzt die Zeit dafür“, so Oetjen, die einen kleinen Hof im Stadtteil Dwoberg bewirtschaftet. Die Landwirtin räumt ein: „Man muss sagen: Der Geruch ist recht intensiv. Er kann noch in ein, zwei Kilometern Entfernung wahrgenommen werden.“ Sie sagt aber auch: „Im Idealfall versuchen Bauern, den Regen abzupassen. Fällt er nach dem Güllen auf die Felder, wird so der Geruch vermieden.“ Jedoch sei das Wetter derzeit regenarm, der Geruch könnte also gut von den Feldern stammen. Einige Landwirte benutzen laut Oetjen beim Ausbringen von Gülle auch sogenannte Schleppschläuche, um Dünger zielgenauer aufzutragen. Auch das, sagt die Landwirtin, sei geruchsärmer.

