Delmenhorst. Ein beißender Geruch ging am Montagabend über Delmenhorst. In den sozialen Netzwerken rätselten die Delmenhorster über die Ursache. Viele wählten den Notruf.

Etwa 15 bis 20 Anrufe gingen innerhalb weniger Stunden über die 112 ein, berichtet die Großleitstelle über Facebook.







Neben der von der Polizei bestätigten Ursache des Gestanks in der Kanalisation war über einen Unfall in einem Chemiebetrieb am Brendelweg spekuliert worden. Dies bestätigte sich aber nicht.

Weitere Informationen folgen.