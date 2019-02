Beamte setzen in Fußgängerzone Tränengas ein CC-Editor öffnen

Zu einem größeren Einsatz der Polizei ist es am Montagnachmittag gekommen. Foto: Marco Julius

Delmenhorst. Zu einem größeren Polizeieinsatz, bei dem auch Pfefferspray eingesetzt worden ist, ist es am späten Montagnachmittag in der Fußgängerzone in Höhe des Kaufpark-Eingangs gekommen.