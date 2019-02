Ein leichtes Plus prägt den Delmenhorster Haushalt des Jahres 2015. Symbolfoto: Monika Skolimowska/dpa

Delmenhorst. Die Stadt hat im Jahr 2015 Mehreinnahmen von rund 940.000 Euro eingefahren. Das geht aus dem Jahresabschluss dieses Jahres hervor, den der Fachdienst Finanzen in der nächsten Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 28. Februar vorstellen will.