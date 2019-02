Delmenhorst. Mit einem technischen Spezialprodukt macht die Delmenhorster Ellermann Eurocon immer neue Kunden auf sich aufmerksam.

BMW hat gerade die roten Container Nummer drei und vier gekauft, VW und Porsche zählen ebenfalls zu den Kunden. Das internationale Batteriewerk von Samsung baut auf die Innovation made in Delmenhorst, wie auch der Weltmarktführer für Prüfstände, AVL in Graz. Keine Frage: Mit ihrem Löschbehälter "Red Boxx" hat die Delmenhorster Firma Ellermann Eurocon eine gefragte technische Lösung auf den Markt gebracht.

"Ein weiterer Schritt nach vorne"

"Für uns ist das ein weiterer Schritt nach vorne in den Spezialbereich hinein", sagt Claus Ellermann, der die Geschicke des 1977 gegründeten Unternehmens an der Hasberger Straße zusammen mit seinem Sohn Tobias lenkt. Geschuldet ist die wachsende Nachfrage nach dem Ellermann Eurocon entwickelten und europaweit patentierten Abrollbehälter Hochvolt der zunehmenden Zahl elektrisch angetriebener Fahrzeuge auf den Straßen.

Lithium-Ionen-Akkus schwer zu löschen

Denn Unfälle und Havarien, an denen Elektro- oder Hybridfahrzeuge beteiligt sind, können für Feuerwehren und Rettungsdienste besondere Herausforderungen darstellen. Das Problem liegt dabei in den im Boden verbauten Lithium-Ionen-Akkus, die im Brandfall nur schwer zu löschen sind.

Arbeit mit Winde und Bergenetz

Der 3,5 Tonnen schwere Spezialcontainer aus dem Hause Ellermann trägt dabei maßgeblich zu mehr Arbeitssicherheit bei. Und das funktioniert laut Eigendarstellung der Firma wie folgt: "Nachdem das havarierte Fahrzeug zunächst vorgelöscht ist, wird es mittels einer Winde und eines speziell entwickelten Bergenetzes aus Kunststoffgurten oder Stahlseilen, über die abdichtend verschließbare Heckklappe am Abrollbehälter Hochvolt einfach in den Aufnahmebereich hineingezogen. Nach Schließen der abgedichteten Klappe kann der Löschraum auf einfache Weise mit Wasser gefüllt werden. In diesem Aufnahmebereich des Behälters kann das havarierte Fahrzeug mitsamt aller Brandquellen, insbesondere mit seinem Akkumulator, gezielt so lange mit dem Kühl- beziehungsweise Löschmittel in Kontakt gebracht werden, bis ein Selbstentzünden nicht mehr möglich ist. Als Kühl- beziehungsweise Löschmittel wird normales Löschwasser verwendet."





Auch für die Umwelt zahle sich dieses Vorgehen aus: "Das nach dem Löschen mit Schadstoffen belastete Wasser verbleibt sicher im Aufnahmebereich des Behälters, bis es kontrolliert abgeführt oder in einen Gefahrgutbehälter abgepumpt werden kann. Bei ,normalem' Löschen versickert dieses kontaminierte Löschwasser im schlimmsten Fall im Boden oder gerät in die Kanalisation und verursacht somit teils schwere Umweltschäden."

Anfragen aus Asien und den USA

Für die Automobil- und Akkuhersteller ist die patentierte Lösung aus Delmenhorst auch deshalb besonders interessant, weil die Dichte an Fahrzeugen in den Werken der Hersteller aktuell noch höher ist als auf den Straßen. "Konkrete Anfragen liegen inzwischen sogar aus Asien und den USA vor", sagt Claus Ellermann. "Und auch in ganz Europa beschäftigt man sich inzwischen mit diesem Thema."

Auch für italienische Feuerwehr interessant

Einige Behälter sind nach seinen Worten bereits bei Berufsfeuerwehren in deutschen Großstädten stationiert. Unlängst wurde ein solcher Container auch an die Berufsfeuerwehr im italienischen Bozen ausgeliefert, die das Produkt als Leitfeuerwehr für Italien testet.