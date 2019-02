Delmenhorst. Zwei offensichtlich ausgesetzte Kaninchen sind bei der Polizei abgegeben worden. Die wiederum sucht jetzt Zeugen.

Bereits am Samstag, 9. Februar, gegen 20.45 Uhr, sind auf der Wache der Polizei Delmenhorst zwei Kaninchen abgegeben worden, die zuvor ausgesetzt aufgefunden worden sind.

Der 25-jährige Finder hatte diese in einem orangefarbenen Karton mit der Aufschrift "Kerem" an der Yorkstraße mitsamt Stroh und Möhren entdeckt. Es handelt es sich laut Polizei um zwei braun-weiße Zwergkaninchen. Die Tiere konnten wohlbehalten an ein Tierheim übergeben werden.

Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen machen können, die im Zusammenhang mit den Kaninchen stehen könnten, werden gebeten, sich unter (0 42 21) 1 55 90 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.