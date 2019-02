Stuhr. Der bei der Kollision mit einem Geisterfahrer auf der A1 bei Stuhr schwer verletzten Bremer Familie geht es teilweise besser.

In Groß Ippener falsch aufgefahren

Nach Polizeiangaben sind der 44-jährige Vater und das siebenjährige Kind der bei dem Geisterfahrer-Unfall am Sonntagnachmittag auf der A1 bei Stuhr verletzten Bremer Familie inzwischen außer Lebensgefahr. Beide konnten von der Intensivstation auf eine andere Krankenhausstation verlegt werden. Die 38-jährige Mutter ist allerdings laut Polizei weiterhin nicht ansprechbar und liegt noch auf der Intensivstation. Das zweijährige Kind der Familie war ebenfalls schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Tödlich ging der Unfall für den 81-jährigen Unfallverursacher aus der Gemeinde Ganderkesee aus.

Wie die Polizei berichtet hatte, war der 81-Jährige am Sonntagnachmittag an der Anschlussstelle Groß Ippener im Landkreis Oldenburg auf die Gegenfahrbahn der A1 gefahren. Dort fuhr er drei Kilometer in die falsche Richtung bevor er mit dem Auto der Familie kollidierte. Der Unfallverursacher starb noch an der Unfallstelle. Ein weiterer Wagen prallte auf die quer stehenden Unfallfahrzeuge, die 35-jährige Fahrerin und ihr 39-jähriger Beifahrer verletzten sich leicht. Die Autobahn war bis in den Abend gesperrt.