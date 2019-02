Delmenhorst/Oldenburg. Die Großleitstelle Oldenburger Land (GOL) bohrt dicke Bretter: 259.000 Einsätze galt es im Jahr 2018 anzuleiten – Tendenz seit Jahren steigend. Dafür macht sich die GOL mit klar geregelten Arbeits-Leitfäden fit.

Die Großleitstelle Oldenburger Land (GOL) hat gute Noten bekommen: Die Leitstelle, die seit 2012 die Einsätze von Rettungsdiensten und Feuerwehren koordiniert, hat ein Zertifikat für „ein hervorragend umgesetztes und gelebtes Qualitätsmanagement“ bekommen. Auf diese Qualität verlassen sich insgesamt 736.000 Einwohner der betroffenen Landkreise und Städte. Für den Einsatzbereich, in dem auch Delmenhorst und der Landkreis Oldenburg liegen, sind diese Einsatzzahlen in den vergangenen Jahren gestiegen.

Hohe Zahl von Bagatellfällen

259.000 Einsätze gab es nach Angaben von Frank Leenderts, Geschäftsführer der GOL, im Jahr 2018. Zum Vergleich: Im Jahr 2015 waren es 236.000. Die 259.000 Anrufe bei der GOL sind zu einem großen Teil – 135.000 waren es 2018, 120.000 in 2015 – sogenannte „sonstige Einsätze“. Darunter fallen einfache Fragen, bei denen beraten werden muss oder an eine weitere Stelle verwiesen wird, oder offensichtliche Bagatellfälle, zu denen die Rettungswagen nicht herausfahren. „Bagatellfälle“ sind beispielsweise nicht abgeholter Müll oder eingewachsene Zehennägel, bei denen Menschen die 112 anrufen. Übrig bleiben 124.000 Fälle von Notfallrettung, Krankentransport und Brandbekämpfung oder technischer Hilfeleistung durch die Feuerwehren. In Delmenhorst waren es 13.000 Anrufe: Laut Leenderts etwa 7700 Fälle der Notfallrettung, 4400 Krankentransporte und knapp 900 Einsätze für die Feuerwehren. Im Landkreis Oldenburg waren es 16.500 Einsätze, darunter etwa 11.500 Notfallrettungen, fast 3600 Krankentransporte und knapp 1400 Alarme für die Feuerwehr.

Standardisierte Arbeitsabläufe

Diese Anrufe sollen standardisiert und nach klarem und niedergeschriebenem Handlungsleitfaden für die 55 Mitarbeiter abgearbeitet werden. Das verspricht Leenderts, der das Einhalten dieses Standards mit dem nun erhaltenen Zertifikat quasi verbrieft auf der Hand hat. Zweieinhalb Jahre lang wurde in der GOL das Qualitätsmanagement in Begleitung eines Unternehmensberaters aufgebaut und implementiert. „Wir haben in dieser Zeit alle Prozesse unserer Arbeit komplett reflektiert, hinterfragt, festgelegt und verschriftlicht“, sagt er. Schon vorher sei die Arbeit stets qualitativ einwandfrei gewesen, dennoch wolle man die Abläufe „nicht nur gut oder sehr gut, sondern sehr, sehr gut machen.“ Dazu gehöre es, sehr konkrete Leitfäden für jede Situation zu haben, auch wenn letztlich jeder Einsatz individuell anders ist“, so Leenderts mit Blick auf beispielsweise Unwägbarkeiten von Hausbränden. Die Kunden – also letztlich die, die die 112 wählen – sollen sich sicher sein können, dass jeder mögliche Einsatz aus allen Blickwinkeln beleuchtet wurde.

Kadriye Gülöz, Thomas Behra, Frank Leenderts, Stefan Abshof bei der Übergabe des Zertifikats für die Großleitstelle Oldenburger Land. Foto: Großleitstelle Oldenburger Land



Mitarbeiter mit eingebunden

Auch die Mitarbeiter hätten von diesem internen Prozess profitiert: Sie konnten ergänzen, Dinge einwenden und ihre Erfahrungen einbringen. So sei es auch zu einer großen Steigerung der Motivation gekommen. Die kommenden Herausforderungen der GOL sind seiner Ansicht nach die steigende Einsatzzahl, die aus der älter werdenden Gesellschaft resultiert – und aus der offenbar wachsenden Unsicherheit der Menschen, die auch bei Fällen anrufen, bei denen der Notdienst nicht zuständig ist, wie medizinische Bagatellen.

Das Zertifikat ist der GOL nun übergeben worden. Erstellt wurde es von der Mönchengladbacher Firma Intertek Certification GmbH nach Vorgaben der DIN-Norm. Die GOL hat sich erstmalig dieses Zertifikat erarbeitet. Jährliche Audits sollen die Gültigkeit sicherstellen.