Delmenhorst. Flächenverschwendung im großen Stil zugunsten von Unternehmen beklagt der Naturschutzbund Nabu im Gewerbegebiet GUT Langenwisch. Das müsse ein Ende haben. Dabei haben die Naturschützer auch ein sorgenvolles Auge auf ein geplantes Gewerbegebiet nördlich des Pulternareals.

Etwa 40 Prozent der Fläche im Gewerbe- und Technologiepark (GUT) Langenwisch sind noch frei. Und bei einem Blick darauf, wie bisher im Langenwisch die Flächen vergeben wurden, schwillt den Mitgliedern des Nabu der Kamm: „Wir haben den Eindruck, dass hier die Fläche verschleudert wird“, sagt Margitta Spiecker, die bei einem Ortstermin die Führungsriege des Verbandes um sich geschart hat. „Es kann nicht sein, wie die Stadt hier ökologisch wertvolle Fläche verteilt“, sagt sie. Die Forderung des Nabu ist, dass die Flächenvergabe an die Arbeitnehmerzahl der Grundstücke kaufenden Unternehmen gekoppelt wird sowie an die Betriebsart. Die großzügige Abgabe von Quadratmetern stößt den Naturschützern insbesondere deshalb auf, weil sie befürchten, dass auch in einem geplanten Gewerbegebiet nebenan, im nördlichen Pulternareal, ebenso Flächenverschwendung herrschen könnte.

Mehr Sorgfalt bei restlichen Flächen

Spiecker zählt im GUT Langenwisch Flächen auf, die aus Nabu-Sicht allzu großzügig verteilt wurden: 6300 Quadratmeter oder 3300 Quadratmeter an Firmen, die 30 Mitarbeiter haben, oder 5800 Quadratmeter an eine Firma, die laut ihrer Zahlen gerade einmal 11 Mitarbeiter beschäftigt. „Ist das notwendig?“ fragt sie – „wenn doch gerade Delmenhorst so wenige Flächen zu vergeben hat?“ Die letzten 40 Prozent der Flächen sollten sorgfältiger und mit mehr Blick für den Wert der Fläche vergeben werden.

Zahlreiche Alternativen

Dr. Yvonne Ingenbleek, Referentin für nachhaltige Siedlungsentwicklung in der Stadt, pocht auf Alternativen, die die Stadt aus ihrer Sicht hätte: Laut Zahlen der Delmenhorster Wirtschaftsförderungs-Gesellschaft dwfg seien 120 Hektar Gewerbeflächen innerhalb der Stadt frei, um entwickelt zu werden. 75 Prozent davon seien zwar in privater Hand, dennoch halte die öffentliche Fläche ein beträchtliches Potenzial bereit. Es gebe ein Gewerbelückenkataster, das Flächen ausweist. Mögliche Gewerbeflächen lägen beispielsweise am Reinersweg, an der Sulinger Straße oder an der Straße Lange Wand. „Bevor ein ökologisch hochwertiger Bereich mit einem Aufstellungsbeschluss belegt wird, muss man gucken, ob die Alternativen ausgeschöpft sind.

„Eigentum verpflichtet“

Damit spielen die Naturschützer auf das Landschaftsschutzgebiet (LSG) 10 an – ein Bereich nördlich des Pulternsees, in dem ein weiteres Gewerbegebiet entstehen soll. Dieser Plan der Stadt jedoch ist noch lange nicht durch: In einer hitzigen Sitzung im Dezember hatte sich der Planungsausschuss schließlich – nach erbittertem Widerstand unter anderem vom Nabu-Sprecher Dr. Gerd Turowski – dafür ausgesprochen, eine Machbarkeitsstudie einzuholen. Die soll Bedarf, Wirtschaftlichkeit und Alternativen zu dem Gewerbegebiet durchleuchten, bevor die Umwandlung einer 24 Hektar großen Freifläche in dem LSG in ein Gewerbegebiet akzeptiert wird, trotz des Gebots, die Landschaft zu erhalten. Laut Turowski ende nämlich die alleinige Verfügung über das Eigentum dort, wo sich eine Sozialpflichtigkeit ergebe – er zitiert den Grundsatz „Eigentum verpflichtet“ aus dem Grundgesetz Artikel 14. Diese Machbarkeitsstudie werde er sehr genau unter die Lupe nehmen, kündigt Turowski an.