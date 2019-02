Delmenhorst/Landkreis Oldenburg. Familien mit Kindern werden seit Herbst 2018 mit dem Baukindergeld unterstützt. Über das Förderinstrument werden in den kommenden Jahren fast vier Millionen Euro nach Delmenhorst und in den Landkreis Oldenburg fließen, teilt die KfW mit. Insgesamt 194 Familien profitieren davon.

78 Familien in Delmenhorst können sich über eine Förderzusage für das Baukindergeld freuen. Damit fließen auch 1,6 Millionen Euro nach Delmenhorst. Das geht aus dem neuen Förderreport der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) hervor. Das Baukindergeld war im September 2018 eingeführt worden. Die 78 Förderzusagen für Delmenhorst hat die KfW im abgelaufenen Jahr ausgesprochen. Angaben über weitere Förderungen im Jahr 2019 konnte das Bankhaus auf Nachfrage nicht machen. Wie aus dem Report weiter hervorgeht, profitieren im Landkreis Oldenburg weitere 116 Familien in der Region, denen eine Fördersumme von insgesamt 2,2 Millionen Euro ausgezahlt werden soll.

Förderung für Familien und Alleinerziehende

Seit dem Start des Baukindergelds sind deutschlandweit bis Mitte Februar Woche mehr als 68.000 Förderzusagen erteilt worden. Niedersachsen profitierte im Ländervergleich mit 8600 Bewilligungen besonders. Über das Baukindergeld werden Familien oder Alleinerziehenden über einen Zeitraum von zehn Jahren insgesamt 12.000 Euro pro Kind ausgezahlt. 85 Prozent der Förderungen werden bislang für die Finanzierung von Bestandsimmobilien verwendet, der Rest für die von Neubauvorhaben. Die Gelder fließen nach dem Einzug in das neue Heim.

Grotelüschen (CDU) weist auf Preissteigerungen hin

Mit dem Förderinstrument sollen die Empfänger in Zeiten stark steigender Bau- und Immobilienpreise entlastet werden. Darauf weist auch die hiesige CDU-Bundestagsabgeordnete Astrid Grotelüschen in einer Mitteilung hin. „Das Wohnen in den eigenen vier Wänden wird im Landkreis Oldenburg bei Kaufpreissteigerungen um 12 bis 13 Prozent pro Quadratmeter und mangelndem Bauland immer schwieriger.“ Der Zuschuss helfe bei der Eigentumsbildung erheblich weiter, so Grotelüschen. Die Tendenz der Teuerung lässt sich auch auf Delmenhorst übertragen: Für die Stadt hat der Gutachterausschuss für Grundstückswerte (GAG) Oldenburg-Cloppenburg erst kürzlich für 2018 teilweise zweistellige Kostensteigerungen für Bauland und Wohneigentum innerhalb eines Jahres festgestellt.

Infos über die Beantragung und Fördervoraussetzungen des Baukindergelds im Netz unter www.kfw.de