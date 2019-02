Stuhr. Zu einem schrecklichen Unfall ist es am Sonntagnachmittag, 17. Februar, auf der A1 bei Stuhr gekommen. Ein Geisterfahrer fuhr in einen mit einer Familie besetzten Wagen. Der Geisterfahrer starb, in der Familie gibt es mehrere lebensgefährlich Verletzte.

Gegen 14.35 Uhr ist am Sonntag ein Geisterfahrer auf der Autobahn A1 auf dem Gebiet der Gemeinde Stuhr gegen zwei weitere Fahrzeuge gefahren. Der geisterfahrer, über den die Polizei am späten Nachmittag noch keine Angaben machen kann, starb. In einem von dem Geisterfahrer-Auto gerammten Wagen saß eine Familie. Die Eltern und ein Kind wurden lebensgefährlich verletzt, ein weiteres Kind wurde laut Polizei schwer verletzt. Zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz. In einem weiteren Wagen wurden zwei Insassen leicht verletzt.

Autobahn gesperrt bis in den Abend

Der Geisterfahrer war laut Polizei an der Autobahnauffahrt Groß Ippener Richtung Osnabrück aufgefahren, bog an der Auffahrt aber in die Gegenrichtung in Richtung Bremen ab. Die Autobahn musste nach dem Unfall in Richtung Osnabrück gesperrt werden. Laut Polizeiaussage am späten Nachmittag wird die Sperrung noch bis etwa 21 Uhr anhalten.