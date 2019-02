Delmenhorst. Mit einer modernen Inszenierung wollte das Theater Wahlverwandte den Klassiker „Madame Bovary“ auffrischen. Die Vorstellung am Samstag im Kleinen Haus konnte aber nicht das ganze Publikum überzeugen.

Einen Klassiker der Weltliteratur präsentierte das Kleine Haus am Samstagabend. Auf der Bühne wurde das Stück „Madame Bovary“ nach dem Skandalroman von Gustave Flaubert gespielt. Die moderne Inszenierung des über 150 Jahre alten Stoffes sagte nicht allen der rund 350 Zuschauern zu und so lichteten sich die Publikumsreihen während der Pause.

Spießigkeit nicht auszuhalten

Emma Bovary (Lisa Wildmann) ist gelangweilt – von ihrem kleinbürgerlichen Leben und vor allem von ihrem Mann Charles (Christian Kaiser). Sie sehnt sich nach Liebe, Luxus und Paris. Da hilft nur die Flucht in eine Fantasiewelt. Nahrung dafür bieten ihre Romanheldinnen, die, anders als Emma selbst, Glück und Leidenschaft finden. Und weil sie die Spießigkeit irgendwann nicht mehr aushält, sucht sie das Abenteuer. Mit Affären und verschwenderischen Ausgaben vertreibt Emma sich bald die Zeit.

Dass das alles nicht gut ausgehen kann, ist abzusehen. Denn auch die schönsten Kleider, teuersten Düfte und attraktivsten Männer können die Neurotikerin nicht lange aufheitern. Hoch verschuldet und dem Gespött der Dorfgemeinschaft ausgesetzt, sieht sie keinen anderen Ausweg mehr – Emma nimmt sich das Leben.

Erstaunlich zeitgemäße Geschichte

Die Handlung, die Flaubert nach der Veröffentlichung im Jahr 1856 fast ins Gefängnis gebracht hätte, ist auch heute noch aktuell. Überhaupt nicht antiquiert, sondern erstaunlich zeitgemäß erscheint die Geschichte um Madame Bovary, die stets nach etwas Aufregenderem strebt und die Realität dabei ganz aus den Augen verliert.

Mit der Inszenierung wollte das Theater Wahlverwandte wohl genau diese Zeitlosigkeit betonen. Die Kostüme waren irgendwo zwischen Rockabilly und Neunzigerjahre-Techno-Chic anzusiedeln. Statt vor klassizistischen Fassaden, wurde vor kahlen Drehwenden gespielt. Und dank Kleiderstangen konnte sich das Ensemble direkt vor dem Publikum umkleiden.

Spagat im Todeskampf

So wurde es Ursula Berlinghof, Hans Piesbergen und Sebastian Strehler erleichtert, ständig in neue Rollen zu schlüpfen. Mal erklärten sie die Handlung, kurz darauf verkörperten sie wieder Romanfiguren. Mittels Scheinwerferlichts wurde die Bühne dann in verschiedene Ebenen unterteilt. Da könnten die Darsteller im Hintergrund schon mal in Zeitlupe auf und ab laufen, während Madame Bovary herumwirbelte oder verführt wurde. Überhaupt gestaltete sich die Inszenierung sehr körperlich: Selbst im Todeskampf war die Hauptdarstellerin noch in der Lage einen Spagat zu vollführen.

Wer diesem avantgardistischen Theater etwas abgewinnen konnte, wurde durchaus gut unterhalten. Bei aller Tragik betonte die Bühnenfassung nämlich auch das Komödiantische der Dialoge. Dass die Inszenierung damit aber noch lange nicht bei jedem punktete, zeigte sich nach dem ersten Teil. Da hatte sich das Publikum deutlich dezimiert. Die restlichen Zuschauer bedachten das Ensemble trotzdem mit reichlich Applaus.