Delmenhorst. Die DRK-Seniorenreisen bieten nicht nur interessante Ziele, sondern auch Komplett-Betreuung. Im Mai geht es mit dem Bus nach Kolberg in ein Wellness-Hotel. Für viele ist es die einzige Möglichkeit, noch etwas von der Welt zu sehen.

Früher ist Renate Uhde-Bartmann viel gereist. Mit ihrem Mann war sie in Pommern unterwegs, in Sachsen, am Meer. Im Jahr 2005 starb der Ehemann der gebürtigen Bremerin, sie zog aus dem Bergischen nach Delmenhorst in die Nähe ihrer Kinder. Die 83-jährige geht im Haus am Rollator, für weitere Strecken braucht sie einen Rollstuhl. Das Reisen hat Renate Uhde-Bartmann trotzdem nicht aufgegeben: Sie fährt zwei- bis dreimal im Jahr mit dem DRK in den Urlaub. „Seit 2008 bis ich dabei und ich habe bisher nur eine einzige Reise versäumt“, so die Seniorin.

Die Zimmer und das Essen sind das Wichtigste

Organisiert werden die DRK-Seniorenreisen seit 20 Jahren von Renate Spille. Sie hat ihren Job als Reiseleiterin einem Zufall zu verdanken: „Früher hat mein Sohn die Fahrten organisiert“, erzählt die 77-Jährige, „und eines Tages mussten mein Mann und ich spontan eine Reise nach Mallorca übernehmen.“ Seitdem ist die Delmenhorsterin zusammen mit ihrer Kollegin Irmgard Seemann regelmäßig mit Senioren unterwegs. Im Mai geht es ins polnische Kolberg, ins Hotel Olymp III. „Die Zimmer sind immer das Wichtigste für die Urlauber“, so Renate Spille, „und natürlich das Essen.“ In Kolberg bekommen die Gäste nicht nur Vollverpflegung, sondern auch zwei Behandlungen pro Tag im Wellness-Bereich. Außerdem sind Ausflüge geplant.

Der Vorteil an den betreuten Reisen: Die Senioren müssen sich um nichts kümmern. Sie werden mit dem Taxi von zu Hause abgeholt und zum Bus gebracht. Die Koffer bringen Mitarbeiter bis aufs Zimmer, auf Wunsch hilft Renate Spille beim Auspacken. Gerade bei Busreisen brauchen die DRK-Senioren immer viel Platz, schließlich nimmt im Schnitt mehr als die Hälfte der Teilnehmer einen Rollator mit. Die Hotels, die Renate Spille zusammen mit dem Reisebüro aussucht, sind immer behindertenfreundlich. „Einmal lag das Hotel auf einem Hügel“, erinnert sich Renate Uhde-Bartmann, „runter bin ich mit dem Rollstuhl ja gut gekommen, aber zurück hätten die anderen mich schieben müssen.“ Der Inhaber des Hotels war jedoch hilfsbereit und holte die Rollstuhlfahrerin stets mit dem Auto ab.

Auch eine 90-Jährige kommt regelmäßig mit

Normalerweise nehmen an den Reisen rund 20 Personen im Alter zwischen 70 und 80 teil. Aber auch eine 90-Jährige kommt regelmäßig mit. Besonders gut gefällt es den meisten Senioren auf Mallorca, auch wenn die Flugreise natürlich für viele sehr aufregend ist. „Wenn wir fliegen, bin ich erst einmal drei Tage lang mit den Nerven fertig“, lacht Reiseleiterin Spille. Einmal war eine Mitreisende am Flughafen plötzlich verschwunden und schon mal in ein Taxi eingestiegen. Mit den Sicherheitsbestimmungen für das Handgepäck haben auch viele ihre Schwierigkeiten – bei der Kontrolle dauert es daher oft länger als geplant. Und natürlich haben einige Angst vor dem Fliegen. „Da muss man schon ein bisschen Druck machen“, sagt Renate Spille, „denn hinterher sind immer alle ganz begeistert, dass sie das erleben dürfen.“

Zusammengewachsen zu einer festen Gruppe

Für die meisten Senioren sind die Reiseangebote des DRK die einzige Möglichkeit, überhaupt noch etwas von der Welt zu sehen. Viele trauen sich allein keine Urlaube zu. Anderen ist das Reisen ohne Partner zu einsam. Die DRK-Senioren sind mittlerweile zu einer festen Gruppe zusammengewachsen, auch wenn immer wieder neue Teilnehmer dazu kommen. „Einmal hatten wir auch ein Liebespaar dabei“, erinnert sich Renate Spille, „die hatten sich beim Seniorentanz kennen gelernt und sind dann zusammen nach Mallorca gereist.“ Sehr verliebt seien die beiden gewesen, berichtet die Reiseleiterin: „Sie haben ständig `mein Schatz` zueinander gesagt, das war niedlich!“

Mitunter mussten Gäste per Krankenwagen oder Flieger zurück nach Hause gebracht werden, weil ein medizinischer Notfall eingetreten war. Bisher ist aber immer alles gut gegangen. Auch pflegebedürftige Menschen können übrigens mit dem DRK reisen: In vielen Fällen zahlt die Krankenkasse dann einen eigenen Pfleger, der die Reise begleitet.

Renate Uhde-Bartmann freut sich jedenfalls schon auf die 14 Tage in Kolberg – und im Herbst will sie mit dem DRK in die Lüneburger Heide fahren.