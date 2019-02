Die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Delmenhorst löschten den Brand. Foto: Günther Richter

Delmenhorst. Im Kinderzimmer einer Wohnung in der Westfalenstraße in Delmenhorst ist am Samstag, 16. Februar, ein Feuer ausgebrochen. Zwei Menschen wurden leicht verletzt.