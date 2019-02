Delmenhorst. Kindern ein neues Zuhause als Pflegeeltern bieten: Wer sich das vorstellen kann, kann in diesem Frühjahr in eine Qualifikation einsteigen.

Der Allgemeine Soziale Dienst der Stadtverwaltung sucht Menschen mit Wohnsitz in Delmenhorst, die Freude am Zusammenleben mit Kindern haben sowie belastbar und geduldig sind. Die Interessierten sollten über ausreichend Zeit verfügen und bereit sein, ein Pflegekind im eigenen Haushalt zu betreuen.

Mehrere Gründe für die familiäre Krise

„Nicht alle Kinder können zu jedem Zeitpunkt in ihrer Herkunftsfamilie aufwachsen“, sagt Olaf Meyer-Helfers, Fachdienstleiter des Allgemeinen Sozialen Dienstes der Stadt. „Es gibt viele verschiedene Gründe, die Eltern in eine Krise bringen können, sodass ihr Kind – vorübergehend oder für längere Zeit – in eine Pflegefamilie vermittelt wird.“

Wenn Eltern – auch trotz fachlicher Unterstützung – auf unbestimmte Dauer nicht in der Lage seien, Kinder entsprechend ihrer Bedürfnisse zu betreuen, könne eine Hilfe in Vollzeitpflege für die Entwicklung eines Kindes notwendig sein.

Schulung in mehreren Seminaren

„Die Betreuung eines Kindes in der Pflegefamilie ist eine verantwortungsvolle Aufgabe und muss sorgfältig vorbereitet werden“, sagt Meyer-Helfers. Dies geschieht im Rahmen einer Pflegeeltern-Schulung ab Samstag, 9. März, in mehreren Seminaren zu verschiedenen Themen. Dazu zählen unter anderem Entwicklungspsychologie, Bedeutung der Herkunftsfamilie, Zusammenarbeit mit den Beteiligten und Entstehung von Bindung.

Hierzu laden die Mitarbeiter des Pflegekinderdienstes Interessierte zu einem vorgeschalteten Informationsabend am Mittwoch, 27. Februar, von 18 bis 19.30 Uhr im Multifunktionsraum des City-Centers, Lange Straße 1a, ein. kaha