Delmenhorst. Auf dem Gelände der mit Glyphosat vergifteten Buche soll die neue Filiale der Landessparkasse entstehen. Der Bauantrag der Eigentümer wurde nach dem Baum-Anschlag zurückgestellt.

Oldenburg. Auf der Bilanzpressekonferenz der Landessparkasse zu Oldenburg (LzO) sind Freitag jede Menge Zahlen bekanntgemacht worden, zudem wurde der Standort einer neuen LzO-Filiale in Delmenhorst offenbar: Demnach verlegt die LzO ihre Filiale an der Stedinger Straße 54 rund einen Kilometer in den Norden auf das Grundstück an der Ecke Stedinger Straße und Nordstraße.

Mietverträge sind bereits unterzeichnet

Noch allerdings kann das Gebäude nicht gebaut werden. Die Stadtverwaltung stellte den Bauantrag nach dem Giftanschlag auf die stadtbildprägende große Buche im vergangenen Jahr zunächst um ein Jahr für Rettungsmaßnahmen zurück. Die Mietverträge mit einem Investor seien aber bereits unterzeichnet, sagte LzO-Vorstandsmitglied Jürgen Rauber. Einen „schnellstmöglichen“ Umzug wünscht sich Jörg Niemann, Leiter des Privatkundengeschäfts für den Landkreis Oldenburg und Delmenhorst: „Wenn es nach uns geht, würden wir morgen einziehen.“

Mitarbeitergespräch per Bildschirm

Wie an der Stedinger Straße, solle laut Niemann auch der neue Standort bemannt sein, eventuell werde eine halbe Stelle eingespart. Derzeit würden zwei Vollzeitkräfte und eine Halbtagskraft in der Filiale arbeiten. Zusätzlich soll dort ein neues Projekt der LzO fortgeführt werden, das Kunden ermöglicht, in einer Art Konferenzraum in der Filiale werktags von 8 bis 20 Uhr über einen Bildschirm mit Mitarbeitern zu sprechen, um ihre Bankangelegenheiten zu regeln. In Friedrichsfehn und Bakum wurde dieses Projekt bereits realisiert, nach und nach sollen weitere Standorte hinzukommen – unter anderem eben in Delmenhorst.

„Die Filialen zählen zum genetischen Code der LzO“

Die Möglichkeit für die Videokonferenzen stehen jedem Kunden offen, Vorkenntnisse seien nicht nötig, sagte Vorstand Michael Thanheiser, der Ende des Monats Gerhard Fiand als Vorsitzenden beerben wird. „Die Filialen zählen zum genetischen Code der LzO“, sagte Thanheiser. Das neue Projekt sei ein Weg, das Filialnetz auch in Zeiten schwindenden Kundenverkehrs „betriebswirtschaftlich vertretbar weit ins nächste Jahrzehnt zu betreiben“. Die zuständigen Mitarbeiter für das Videokonferenzen-Projekt sitzen – 60 an der Zahl – bis jetzt im Servicecenter in der Hauptstelle in Oldenburg. Noch dieses Jahr soll im Haus der Regionaldirektion in Wildeshausen Platz für 20 weitere Servicemitarbeiter – nach LzO-Angaben fast komplett ausgebildete Bankkaufleute – geschaffen werden.

Jahresüberschuss bleibt bei steten 20 Millionen Euro

In seiner letzten Bilanzpressekonferenz präsentierte Fiand vor allem Zuwächse im Kredit- und Einlagengeschäft mit den Kunden, die die Bilanzsumme des Unternehmens um 427 Millionen Euro auf 9,71 Milliarden Euro ansteigen ließen. Die LzO gehöre weiter zu den 20 größten Sparkassen der aktuell rund 380 deutschen Institute. Der Jahresüberschuss bleibt bei steten 20 Millionen Euro. Teuer kommen wird der LzO – wie allen anderen Sparkassen im Land – eine mögliche Sanierung der angeschlagenen NordLB. Fiand nannte keine konkreten Zahlen, es wurde aber deutlich, dass der LzO eine mögliche Sanierung der NordLB bis zu 27 Millionen Euro kosten könnte. Eine Insolvenz der NordLB wäre deutlich teurer, sagte Fiand. Er schätzte für diesen Fall den LzO-Anteil auf 88 bis 180 Millionen Euro ein.