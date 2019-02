Delmenhorst. „Das Leben ist ein Wunschkonzert“ – so heißt es zumindest, wenn der Komiker Hennes Bender am Freitag, 8. März, in der Divarena auftritt.

„Das Leben ist ein Wunschkonzert“ – so heißt es zumindest, wenn der Komiker Hennes Bender am Freitag, 8. März, in der Divarena auftritt. Im Rahmen seines Programms „Alle Jubeljahre“ spielt er Stücke und Lieder aus seiner bisherigen Karriere.

Warum die Show besonders ist

Das Besondere: Die Fans dürfen entscheiden, was gespielt wird und was nicht. Dass dabei der Anrufbeantworter, die Doppelhaushälfte, Spongebob und La Boum auftauchen, ist von einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit. Aber Bender wäre nicht Bender, wenn nicht die eine oder andere Überraschung dabei sein dürfte, heißt es in der Ankündigung. Damit das Jubiläum etwas Besonderes wird, gibt es diese Show nur in limitierter Auflage, ein halbes Jahr lang bis zum Sommer.

Hier gibt es Karten

Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Tickets gibt es für 19 Euro in der Divarena, Gustav-Stresemann-Straße 1, dem Divarena-Ticketshop, Willy-Brandt-Allee 1, und online unter www.divarena.ticket.io.