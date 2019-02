Delmenhorst. Einen irischen Abend im Riva bescheren „The Stokes“. Die Band tritt dort zum dritten Mal auf.

Die diesjährige Konzertreihe im Riva startet am Freitag, 8. März, um 20 Uhr mit einem irischen Abend, an dem die irische Folkband „The Stokes“ im Fokus steht. Sie sind damit zum dritten Mal in dem Lokal.

18 Jahre Konzerte, Anekdoten und humorvolle Unterhaltung rund um die „grüne Insel“ - das sind „The Stokes“. Die Band mag es ursprünglich, heißt es in der Ankündigung: „wenig poppige Schnörkelei, möglichst keine Mainstream-Variationen mit harmonischer Aufbereitung für den Allerweltsgeschmack.“ Stattdessen Irish Folk in Reinform.

„The Stokes“ sind schon viel herumgekommen

Den präsentierten sie beispielsweise auf Tourneen mit Noel McLoughlin, Seán Cannon sowie bei Auftritten in Irland zusammen mit Shaskeen, den Chieftains, Christy Moore und Altan. Kevin Sheahan spielt Gitarre „in einem Höllentempo“, wie es in der Ankündigung heißt, Jörg Gleba beherrscht das Banjo und Roland Noack meistert die Flöte. Mit Preisen wurden „The Stokes“ ebenfalls schon ausgezeichnet. So wurden sie vom Fremdenverkehrsverband „Tourism Ireland“ zweimal in Folge zur besten Band gewählt.

Hier gibt es Tickets

Am irischen Abend gibt es aber nicht nur Musik: Es wird außerdem irischer Whiskey und Guinness ausgeschenkt. Tickets sind im Vorverkauf für 18 Euro erhältlich. Entweder direkt im Riva oder per Mail an propublic@online.de. An der Abendkasse kostet der Eintritt 22 Euro.