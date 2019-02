Vom Bio-Boom profitieren nicht alle

Delmenhorst. Die Bio-Branche boomt, der örtliche Bio-Laden aber, der kann davon nicht profitieren – und zieht die Konsequenzen. Ein Kommentar.

Konventionelle Händler sind auf den Megatrend Bio im großen Stil aufgesprungen. Bio gibt es längst auch beim Discounter. Mit Bio lässt sich Geld verdienen. In Delmenhorst kommt dieses Geld aber nicht im kleinen charmanten Bio-Laden an. Dass Handel Wandel ist, ist einen Binsenweisheit. Kaufgewohneiten ändern sich eben. Dennoch ist es bitter. Da versuchen kleine Läden wie der Naturkrämer Konsumenten seit Jahrzehnten zu erklären, warum es der richtige Weg ist, Alternativen zur konventionellen Landwirtschaft zu unterstützen und mehr Bio-Waren zu kaufen. Der Konsument versteht auch das mehr und mehr – und kauft dann dennoch nicht im Bio-Laden. Das mag der Lauf der Dinge sein. Der Naturkrämer wird in Delmenhorst dennoch vielen fehlen.