Delmenhorst. Einige Katzenhalterinnen im Stadtteil Annenriede sind voller Sorge um ihre Katzen: Seit Jahresanfang stellen sie eine besondere Häufung bei vermissten Tieren fest. Sie äußern einen schlimmen Verdacht.

Wer dieser Tage in Delmenhorst den Klosterdamm entlangfährt, dem werden fallen reihenweise Aushänge an den Laternenpfähle auf. Auch in den Nebenstraßen sind diese angeklebten Papiere zu finden. Gleich mehrere Anwohner des Viertels in Annenriede suchen derzeit über diese Aushänge nach verloren gegangenen Katzen. An einen Zufall glauben sie nicht. Ein schlimmer Verdacht drängt sich ihnen auf.

Anwohnerinnen stellen ungewöhnlich viele Vermisstenfälle fest

20 Aushänge hat allein Micaela Pressberger seit dem 12. Januar insgesamt in der Nachbarschaft an Laternenmasten geklebt. Seit diesem Tag wird Kater Heinrich (7) vermisst. Der 57-Jährigen sind nun aber seit Jahresanfang gleich mehrere Aushänge von Menschen aufgefallen, die ebenfalls ihre Katze vermissen. Sieben verschiedene Tiere, so Pressberger gegenüber dieser Zeitung, habe sie auf diese Weise gezählt. Zudem nennt sie Aushänge in einem Tierbedarfshandel am Hasporter Damm, die ausschließlich vermisste Katzen aus ihrem Viertel aufführten. In der Summe findet sie diese Häufung an Vorfällen innerhalb so kurzer Zeit ungewöhnlich hoch. "Da ist was faul. Das ist nicht normal", sagt sie. Der Verein Tasso führt für Delmenhorst acht vermisste Katzen auf, allein fünf in Annenriede.



Suche nach Heinrich bisher ohne Erfolg

"Heinrich ist ein Freigänger. Dass er das Haus verlässt und die Nachbarschaft streift, ist nicht ungewöhnlich", sagt Pressberger. Der Kater mit rotem Fell sei zutraulich. "Bei einer Nachbarin, die morgens Futter für ihre eigenen Katzen rausstellt, hat er gerne zum Frühstück reingeschaut", erzählt Pressberger. Zudem sei der Kater kastriert, dass seine Hormone ihn durch die Gegen trieben, sei somit ausgeschlossen. Zwischenzeitlich hat Pressberger bei Spaziergängen mit ihrem Hund Frieda und einer Katzenkiste unterm Arm die Nachbarschaft auf der Suche nach Heinrich abgeklappert hat. Ohne Erfolg.



Hilfe in Vermisstenfällen (hier aufklappen) Zudem können bei dem Verein kostenlos Suchplakate bestellt werden. Ferner fred listet er einige Tipps für die Suche nach dem Tier auf - etwa die Nachfrage bei Nachbarn oder Tierheimen in der Nähe. Tasso wirbt um das Einsetzen von Chips in Katzen oder Hunde, die diese zweifelsfrei im Falle des Verlusts identifizieren. Bei der Suche von entlaufenen Haustieren bietet der Verein Tasso seine Hilfe an. Über die Homepage des spendenfinanzierten Vereins lassen sich Suchmeldungen absetzen. Insgesamt werden über Tasse derzeit acht Katzen in Delmenhorst gesucht. Sehen Tierfreunde, Tasso nennt diese Suchhelfer, im Internet diese Meldung, können diese sich an der Suche beteiligen.

Nagende Ungewissheit

Ähnlich wie Pressberger ist es Marion Tatje ergangen. Die 51-Jährige lebt mir ihrem Lebensgefährten und dessen Mutter am Klosterdamm. Die braun-getigerte Mausi (11) gehört der 87 Jahre alten Seniorin, wird aber als Gemeinschaftskatze betrachtet, wie Tatje erzählt. Mausi wird seit 4. Februar vermisst. Für die Seniorin sei das Tier ein wichtiger Bezugspunkt. Mausi sei Unbekannten gegenüber scheu gewesen. Auf Angehörige der Familie hingegen habe sie mit Zutraulichkeit reagiert. "Mausi war zwar Freigängerin, aber nie weit vom Haus entfernt", sagt Tatje. Leben die gesuchten Tiere noch? Oder sind sie tot? Diese Ungewissheit nagt an den Katzenhalterinnen.

Katzenhalterinnen äußern schlimmen Verdacht

Die Nachbarinnen teilen aufgrund der Häufung der Vorfälle die beunruhigende Befürchtung, dass eine unbekannte Person Heinrich, Mausi und andere Katzen entführt und wenn nicht gar etwas angetan haben könnten. Diese Angst bestätigen die zwei Tierheime auf Anfrage in der Region zwar nicht. Zwar sei die Häufung der Vermisstenfälle ungewöhnlich, sagt die Mitarbeiterin des Delmenhorster Tierschutzhofes, Lena Hollmann. Jedoch könne der Faktor Zufall für das Verschwinden am Ende nicht ausgeschlossen werden. Für das Tierheim Bergedorf teilt Tatjana Lülow mit, dass es während des Frühlingsanfangs keine Seltenheit sei, dass Katzen für einige Zeit stiften gingen.





Anzeige Anzeige





Polizei sieht keinen Handlungsbedarf

Tatje hat nun die Polizei gebeten, dass diese die Augen in Annenriede offen hält. Allerdings kann diese nicht viel tun: "Wir haben zwar den Hinweis über vermisste Katzen erhalten, aber eine Anzeige liegt nicht vor", sagt Polizeisprecherin Lorena Lemke. Und wenn weder eine Person verdächtigt werde noch eine Straftat festgestellt worden sei, sehe die Polizei keinen Handlungsbedarf.





Kontakt Informationen über vermisste Katzen Die Katzenhalterinnen bitten die Bevölkerung auf der Suche nach ihren Tieren um Hilfe. Wem die oben beschriebenen Katzen (Heinrich, 7 Jahre, rotes Fell, sowie Mausi, 11 Jahre, braun-getigert) auffallen, meldet sich bei Micaela Pressberger unter (0157) 84085241 beziehungsweise bei Marion Tatje unter (0176) 23195158. fred