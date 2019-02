Delmenhorst. Der Naturkrämer, ein Bio-Laden, der ersten Stunde, macht für immer die Türen zu. Der Inhaber Michael Appenrodt verrät die Gründe für die Schließung.

Ein Geschäft, das bei der Eröffnung im November 1980 zu den Pionieren der Branche gehörte, steht vor dem Aus. Der Naturkrämer an der Bahnhofstraße 27 schließt am 28. Februar für immer seine Türen. Michael Appenrodt und seine Frau Maja, die das Geschäft, das in den ersten 35 Jahren von Angelika und Horst Sellner geführt wurde, im September 2017 übernommen hatten, ziehen jetzt den Schlussstrich.

Kritik an Strategie der Anbauverbände

„Das tut schon weh“, sagt Michael Appenrodt. „Aber Aufwand und Ertrag stehen in keinem gesunden Verhältnis mehr.“ Die Gründe dafür seien vielschichtig. Als der Naturkrämer begann, da entwickelte sich die Bio-Branche erst. Heute haben Bio-Produkte längst den Weg in die Supermarktregale gefunden. „Demeter beliefert Kaufland, Bioland gibt es bei Lidl“, nennt Appenrodt Beispiele. Er hat dazu eine klare Meinung. „Die führenden Anbauverbände verraten damit ihre Philosophie. Und sie graben den kleinen Bio-Läden das Wasser ab.“ Und dass man sein Bio-Müsli heute einfach im Internet bestellen und nach Hause liefern lassen kann, sei auch ein Problem. Für den stationären Bioladen und die Umwelt.





Doch die wachsende Konkurrenz hat nicht allein zu der Entscheidung geführt, den Laden aufzugeben. Nach dem Aus des St.-Josef-Stifts habe Laufkundschaft gefehlt, sagt Appenrodt. Die Bahnhofsstraße sei kein attraktives Umfeld mehr. „Sie ist oft verdreckt“, beobachtet er. Dazu komme, dass die Abschaffung der Brötchentaste dazu führe, dass viele, die mal eben kurz in den Laden gesprungen seien, nicht mehr vorbeischauen. Parkplätze seien sowieso zu wenig vorhanden. „Der 70-jährigen Kundin, die bei uns eine Kiste Bio-Wein kauft, ist es nicht zuzumuten, damit bis zum Parkhaus zu laufen.“

Hoher zeitlicher Aufwand

Der entscheidende Punkt für Appenrodt ist aber das, was man neudeutsch Work-Life-Balance nennt. „Der Arbeitstag startet für mich um 4 Uhr in der Nacht im Großmarkt. Und er endet nicht, wenn ich den Laden um 18 Uhr abschließe. Da bleibt kaum noch Zeit für meine Familie“, sagt Appenrodt.



Und so fiel die Entscheidung gegen die Weiterführung des Geschäfts. „Es tut mir leid für unsere Stammkunden, die dem Naturkrämer zum Teil seit Jahrzehnten die Treue gehalten haben. Bei ihnen möchte ich mich ausdrücklich bedanken“, sagt Appenrodt. Schon jetzt werde es im Laden mitunter sentimental. „Viele fragen mich, wo sie denn zukünftig ihre Bio-Waren kaufen sollen. Sie decken sich jetzt noch mal ein“, betont der Naturkrämer. Bis zum letzten Öffnungstag gibt es auf alle Waren und Produkte Rabatte bis zu 50 Prozent.

Wachsende Konkurrenz

Ein paar Schritte weiter, an der Langen Straße 112/114, hält das Reformhaus Ebken die Stellung. Im August 2018 ist groß renoviert worden. Filialleiterin Monika Moschner kennt das Problem des Naturkrämers. „Auch wir kämpfen im Bereich der Lebensmittel gegen die wachsende Konkurrenz der Supermärkte.“ Mit dem großen Angebot an Nahrungsergänzungsmitteln habe man aber ein Alleinstellungsmerkmal. „Und unser größtes Plus ist die Fachberatung. Wir sind Fachleute, das kann kein Lebensmittelhändler leisten“, sagt Moschner. Sie wundert sich schon, woher etwa die ganzen Bioland-Produkte, die jetzt im Supermarkt angeboten werden, kommen sollen. Die Frage müsse erlaubt sein.





Eine Frage, die sich auch Appenrodt stellt. Wenn er Ende des Monats ein letztes Mal den Schlüssel in der Tür seines Ladens umdreht und dem Geschäft mit den charmanten Holzregalen den Rücken kehrt, dann wird er im weitesten Sinne der Natur erhalten bleiben. Aus dem Naturkrämer wird dann wieder der Gärtner. Appenrodt kehrt in seinen alten Beruf zurück und belebt sein Unternehmen „Haus und Garten Appenrodt“ wieder.