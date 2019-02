Delmenhorst. Bei einem Verkehrsunfall auf der Bremer Heerstraße in Delmenhorst ist am Freitagmorgen ein 28-jähriger Delmenhorster schwer verletzt worden. Er fuhr aus noch ungeklärter Ursache frontal auf einen stehenden Laster auf.

Schwere Verletzungen hat ein 28-jähriger Mann am Freitag, 15. Februar, gegen 7.40 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst erlitten. Der Delmenhorster fuhr laut Polizeiangaben mit seinem Kleinwagen auf der Bremer Heerstraße in Richtung Bremen. In Höhe vom Buschweg fuhr er nahezu ungebremst auf einen Laster auf, der ordnungsgemäß am rechten Straßenrand abgestellt war.

Keine lebensgefährlichen Verletzungen

Der Unfallverursacher musste aus seinem Fahrzeug befreit werden. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Seine Verletzungen wurden als schwer, aber nicht lebensgefährlich eingestuft. Am über zwanzig Jahre alten Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der auf einen geringen dreistelligen Betrag geschätzt wurde. Am Anhänger entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Vor Ort waren ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug und mehrere Kräfte der Berufsfeuerwehr Delmenhorst. Die Bremer Heerstraße wurde zwischen dem Großer und Kleinen Tannenweg bis 9.15 Uhr voll gesperrt.