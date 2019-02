Delmenhorst. Bei einem Verkehrsunfall auf der Bremer Heerstraße in Delmenhorst ist am Freitagmorgen ein Autofahrer verletzt worden. Er fuhr aus noch ungeklärter Ursache auf einen Laster auf.

Bei einem Verkehrsunfall an der Bremer Heerstraße in Delmenhorst ist am Freitagmorgen ein Mann verletzt worden. Ersten Angaben zufolge ist dort ein Auto in Fahrtrichtung Bremen auf einen Laster aufgefahren. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurde der Fahrer im Auto eingeschlossen und musste befreit werden. Das Auto war anschließend nicht mehr fahrbereit.