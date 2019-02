Eine Unfallflucht in Delmenhorst konnte dank der Beobachtung einer Polizistin schnell gefasst werden. Symbolfoto: Michael Gründel

Delmenhorst. Dank der Beobachtung einer Polizistin konnte am Mittwoch, 13. Februar, ein Unfallflüchtiger in Delmenhorst ermittelt werden. Der Verursacher war ohne Fahrerlaubnis auf ein vorausfahrendes Fahrzeug aufgefahren und verursachte einen Schaden in Höhe von 1500 Euro.